داش ترتفع أكثر من ١٦٪ مع ارتفاع سعر بيتكوين عند ٨١٠٠ دولار

تام شمس - الأحد 12 يناير 2020 03:51 مساءً - الأحد، ١٢ يناير - سجلت معظم العملات المشفرة مكاسب معتدلة خلال اليوم حنى وقت كتابة المقالة، حيث تحوم عملة بيتكوين (BTC) بالقرب من مستوى ٨١٠٠ دولار مرة أخرى.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

من بين أعلى العملات المشفرة، كانت العملة التي شهدت أكبر نمو على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية هي داش، التي ارتفعت بنحو ١٦,٢٧٪ في ذروتها. ويبلغ سعر العملة في الوقت الحالي ٦٦,٨٤ دولارًا مع زيادة بنسبة ١٣٪ على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية. يظهر الرسم البياني الأسبوعي نموًا بنسبة ٣٣,٧٪.

مخطط سعر داش على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

كما شهدت نيو نموًا ملحوظًا، حيث بلغ سعرها الحالي ١٠,٣٥ دولارات أي أعلى بنسبة ٧,٤٥٪ تمامًا من نفس الوقت أمس. وخلال الأسبوع الماضي، نمت العملة بنسبة ١١,٤٤٪.

مخطط نيو لمدة ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

ارتفع سعر بيتكوين حاليًا بنسبة ٠,٤٨٪ خلال اليوم، حيث تم تداولها عند حوالي ٨١٠٢ دولار في وقت كتابة المقالة، وفقًا لكوين٣٦٠. وبالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي، ارتفعت العملة بحوالي ٨,٢٨٪.

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مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

تتمسك إيثريوم (ETH) بمكانتها كأكبر عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، والتي تبلغ حاليًا حوالي ١٥,٨ مليار دولار. بينما تمتلك ثاني أكبر عملة بديلة، وهي ريبل، رسملة سوقية تبلغ ٩,٣ مليارات دولار في وقت كتابة المقالة.

وتشير بيانات كوين٣٦٠ إلى أن إيثريوم قد شهدت زيادة في قيمتها بنحو ١,٣٧٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول إيثريوم بحوالي ١٤٤ دولارًا. وخلال الأسبوع، اكتسبت العملة أيضًا حوالي ٥,١٪ في القيمة.

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

ارتفعت ريبل بنسبة ٢,٠٤٪ تقريبًا على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية ويتم تداولها حاليًا عند ٠,٢١٤ دولار. وخلال الأسبوع، ارتفعت العملة بنسبة ١٠,٣٪. ولا يزال سعر العملة متمسكًا بجزء كبير من المكاسب التي تم الحصول عليها في بداية الأسبوع.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

وفي وقت كتابة المقالة، يبلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة ٢١٧ مليار دولار، أي حوالي ٨,٦٦٪ أعلى من القيمة التي سجلها قبل أسبوع.