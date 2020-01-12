منصة kucoin تتيح تحقيق الارباح دون أجهزة تعدين عبر منصة التعدين PoolX

أطلقت منصة kucoin الشهيرة منصتها، منصة التعدين PoolX لتعدين العملات الرقمية باستخدام نظام (POS اتباث العمل) دون الحاجة الى اجهزة تعدين أو استهلاك الكهرباء لتحقيق الارباح من المنصة، فى هذا المقال سنشرح لكم طريقة بدأ التعدين على منصة التعدين PoolX بعبارة اخرى بدأ الستاكين و المساهمة في التعديدن و التحقق من المعاملات عبر نظام التعدين POS.

يمكن للمستخدمين اختيار المشاركة في التحقق من المعاملات للعديد من منجات البلوكشين الثابتة أو المرنة للمشاركة في صفحة “Staking” على منصة التعدين PoolX التابعة ل منصة kucoin. خلال فترة التخزين ، يمكنك الحصول على مكافآت مزدوجة ، بما في ذلك مكافآت التجميع ومكافآت التعدين (المقومة بـ POL) ، والتي سيتم توزيعها على حساب Pool-X الخاص بك كل يوم.

هناك رسوم تعدين يحصل عليها المجتمع بنسبة تصل الى 8% لكل منتج ثابت او مرن. في الوقت الحاضر نسبة الارباح هي 4%، و خصم 50%.

الإيداع المرن Flexible Deposit: الإيداع والسحب المرن ، وهناك عملية استرداد لكل عملة، تختلف المدات الزمنية بالنسبة للعملات. المثال التالي هو عملية تثبيت منتج ATOM-Flexible، اي التعدين بنظام POS لعملة ATOM، و عليه ايداع قدر عملات ATOM في حسابك على PoolX لبدأ المشاركة في التعدين.

الخطوة 1: انقر فوق “Staking” على موقع Pool-X على الويب ، وحدد ATOM-Flexible التي تجري ، ثم انقر فوق “Stake Now”

الخطوة 2: أدخل “مقدار الرصيد” و “كلمة مرور التداول” ، واتفق مع Cryptocurrency Mining Agreement ، وانقر على “Stake Now”. يرجى قراءة المعلومات الموجودة على كل منتج بعناية وحذر.

الخطوة 3: التحقق من نجاح العملية بالرسالة الثالية التي تفيد انه تم اقفال كمية عملة ATOM للتعدين مع المجتمع :

يمكن للمستخدمين التحقق من سجل القفل مباشرة من خلال النقر على “سجل القفل” بمجرد مشاركتك بنجاح ، أو النقر على “الأصول” في الزاوية العلوية اليمنى من صفحة ويب Pool-X ، ثم النقر فوق “سجل القفل” وتحديد نوع العملة التي قمت بتثبيتها كلما انت تحتاج.

ملحوظة:

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يتم تقدير معدل العائد السنوي بناءً على إيرادات السوق التاريخية ، وهو مرجع. سيتم احتساب المكافآت الفعلية وفقًا للمبلغ الفعلي المستلم في حسابك. على سبيل المثال ، يشير المعدل السنوي البالغ 12% + X% إلى العائد السنوي المتوقع لـ ATOM وهو 12% و X% هو العائد السنوي المتوقع من POL

يوجد حد أدنى للمبلغ المسموح به و الحد الاعلى لكل مستخدم و لكل منتج مرن، يرجى التأكد من عملات كافية في حساب Pool-X.

خلال فترة Staking ، لا يمكن تداول أصل العملة التي تم تحديدها ل Staking في سوق التداول فحسب، و يمكن أيضًا إلغاء عملة Staking مباشرةً ، وهناك عملية استرداد المبلغ الذي تم اضافته ل Staking تستغرق بضعة أيام لكل منتج مرن.

عندما تفي فترة وقت Staking بالحد الأدنى للمتطلبات، ستتمكن من اختيار وقف Staking أو الاستمرار فيه ، وسيتم احتساب المكافآت النهائية وفقًا لأيام Staking التي كانت فيه عملاتك مقفلة لذلك.

سيتم إرجاع العملات المربوطة بعد انتهاء عملية الاسترداد ، وسيتم توزيع المكافآت ومكافآت التعدين (المقومة بـ POL) على حسابك في Pool-X يوميًا.

الايداع الثابث Fixed Deposits: يتم تحديد فترة زمنية لستاكينج لكل عملة ولا يمكن استردادها إلا عند تلبية متطلبات الفترة الزمنية. المثال التالي هو عملية تثبيت المنتج الثابت لـ TRX-Fixed ل 30 يوم:

الخطوة 1: انقر فوق “Staking” على موقع Pool-X، وحدد TRX-Fixed ل 30 ايام الجارية ، ثم انقر فوق “Stake Now” ( احيانا توجد مدة الستاكين قصيرة او طويلة).

الخطوة 2: أدخل “الرصيد” و “كلمة مرور التداول” ، واتفق مع Cryptocurrency Mining Agreement ، وانقر على “Stake Now”. يرجى قراءة المعلومات الموجودة على كل منتج بعناية.

الخطوة 3: التحقق من ان العمليات تمت بنجاح.

يمكن أن يتم التحقق من سجل القفل مباشرة من خلال النقر على “سجل القفل” ، وسرعة مشاركتك بنجاح ، أو النقر فوق “الأصول” في الزاوية العلوية من صفحة Pool-X ، ثم النقر فوق “سجل القفل” دائما.

ملحوظة:

يتم تقدير معدل العائد السنوي بناءً على إيرادات السوق السابقة، سيتم احتساب المكافآت الفعلية وفقًا للمبلغ الفعلي المستلم في حسابك. على سبيل المثال ، يشير المعدل السنوي البالغ 10% + X% إلى العائد السنوي المتوقع لـ ATOM وهو 10٪ و X٪ هو العائد السنوي المتوقع من POL. يوجد حد أدنى للمبلغ المسموح به و الحد الاقصى لكل مستخدم ومنتج ثابت ، يرجى التأكد من العملات الكافية في حسابك Pool-X.

الوديعة الثابتة لها فترة زمنية ثابتة للإيداع ولا يمكن استردادها إلا عند تلبية متطلبات فترة الإيداع. يرجى ملاحظة الفترات الزمنية لإقاف الستاكينج وتاريخ القيمة وتاريخ الاسترداد لكل منتج.

إذا وصل الحد الأدنى لمقدار الاشتراك في كل منتج إلى الحد الأدنى من المتطلبات قبل بدء عملية التخزين، فسيصبح اشتراك المنتج ساريًا ويدخل فترة الإيداع تلقائيًا. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فستفشل عملية الاشتراك في المنتج ، وسيعود الحساب الذي تم قفله من قبل المستخدم إلى حساب Pool-X الخاص بالمستخدم تلقائيًا.

يوجد حد أقصى للاشتراك في كل منتج ، يتم بعدها إغلاق قناة الاشتراك.

من اليوم الذي يشارك فيه المستخدم في الاشتراك إلى بداية فترة التخزين ، سيتم توزيع الإيرادات اليومية من العملات المشفرة على حساب Pool-X الخاص بالمستخدم في غضون 7 أيام بعد بدء فترة التخزين. سيتم حساب العائدات وفقًا لأيام الوقت المحدد ناقص 1.

خلال فترة التخزين ، يمكنك تداول ملكية عملتك المشفرة في السوق، لكن لا يمكنك التوقف عن ستاكين حتى تاريخ انتهاء الصلاحية.

عندما تفي فترة الإيداع بالحد الأدنى للمتطلبات، يمكن للمستخدمين اختيار إيقاف Staking عن العمل أو متابعة تخزين العملات ، وسيتم احتساب الإيرادات النهائية للعملات المخزنة وفقًا للفترات الزمنية الفعلية.

سيتم توزيع مكافآت الستاكينج للعملات المشفرة ومكافآت التعدين (المقومة في POL) على حساب Pool-X الخاص بك كل يوم.