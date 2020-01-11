بورصات العملات المشفرة اليابانية تواجه حدود تداول الهامش الوشيكة: تقرير

تام شمس - السبت 11 يناير 2020 06:51 مساءً - ستواجه بورصات العملات المشفرة وبيتكوين (BTC) في اليابان قيودًا كبيرة على تداول الهامش في ربيع هذا العام، وفقًا للتقارير.

وقد كشفت مصادر مرجعية في الجهة التنظيمية المالية في اليابان، وكالة الخدمات المالية (FSA)، وموقع الأخبار المحلي باللغة الإنجليزية، جابان تايمز، عن خطط للحد من رفع الهامش إلى ضعف إجمالي ودائع التجار.

وكالة الخدمات المالية تسعى لمواجهة تقلب العملات المشفرة

وتأتي هذه الخطوة بعد حد يبلغ أربعة أضعاف ودائع التجار التي فرضتها صناعة الصرف المحلية على نفسها من خلال هيئة التنظيم الذاتي في العام الماضي.

والسبب، وفقًا لوكالة الخدمات المالية، هو حماية فترات التقلب في أسواق العملات المشفرة.

وفي الإطار الزمني للتنفيذ، أضافت جابان تايمز:

"سيتم إدراج القاعدة الجديدة في أمر مكتب مجلس الوزراء مرتبط بقانون الأدوات المالية والبوركس المعدل الذي سيدخل حيز التنفيذ في الربيع". Advertisements

ولا يزال من غير الواضح إذا ما كانت القيود ستدخل حيز التنفيذ فور تقديم القانون.

مقايضة تستحق؟

يمكن أن يشتمل تداول الهامش على تحركات أكبر في السوق بسبب الحجم المحتمل للفوز أو الخسائر، خاصةً عندما يشارك عدد كبير من المستثمرين في هذه الممارسة في وقت واحد.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف، أصبح تأثير الأداة سببًا للجدل بالنسبة للبعض، الذين يعزونها إلى التلاعب في أداء سعر العملة المشفرة.

ففي شهر أكتوبر، أظهرت البيانات أن الاهتمام المفتوح بتداول الهامش كان في أعلى مستوياته على الإطلاق في اليابان.

ويبدو أن عمليات التبادل توقعت جزئيًا على الأقل التغييرات، مع إعلان كوين تشك أنها ستوقف التداول بالرافعة المالية بالكامل اعتبارًا من مارس.

سعت اليابان لتصبح ولاية قضائية ودية للعملات المشفرة، وتعزيز اللوائح متساهلة ومراقبة البورصات عن كثب. وفي الوقت نفسه، قالت السلطات إنها لا ترى طلبًا على عملة البنك المركزي الرقمية، أو CBDC، بين المستهلكين.