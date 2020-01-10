ماذا يعني التوجيه الخامس لمكافحة غسل الأموال بالنسبة إلى شركات العملات المشفرة

تام شمس - الجمعة 10 يناير 2020 11:52 مساءً - دخل التوجيه الأوروبي الخامس لمكافحة غسل الأموال (٥AMLD) حيز التنفيذ اليوم، ١٠ يناير. وقد تم تقديم اللائحة كقانون يوم ٩ يوليو ٢٠١٨ في محاولة لزيادة الشفافية في المعاملات المالية من أجل كبح جماح غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر أوروبا.

ولأول مرة، يقوم التوجيه الجديد بتوسيع نطاقه التنظيمي من خلال تضمين مقدمي خدمات العملات المشفرة مثل بورصات العملات الافتراضية-الورقية أو مقدمي خدمات الحفظ. والفكرة هي زيادة وضوح معرفة من يشارك في معاملات العملات المشفرة. والأساس المنطقي هو أن القيام بذلك يعيق غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووفقًا لصحيفة الوقائع التوجيه الأوروبي الخامس لمكافحة غسل الأموال، فإن القانون سوف يعمل على ما يلي:

• زيادة الشفافية حول من يمتلك بالفعل كيانات قانونية من أجل منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر هياكل غير شفافة

• منح المنظمين الماليين الأوروبيين وصولًا أفضل إلى المعلومات عبر سجلات الحسابات المصرفية المركزية

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• معالجة مخاطر تمويل الإرهاب المرتبطة باستخدام مجهول للعملات الافتراضية وأدوات الدفع المسبق

• تحسين التعاون وتبادل المعلومات بين المشرفين على مكافحة غسل الأموال ومع البنك المركزي الأوروبي

• توسيع معايير تقييم البلدان الثالثة الشديدة الخطورة وضمان مستوى عالٍ من الضمانات للأموال التي تنتقل إلى هذه البلدان أو منها.

وعواقب عدم الالتزام هي الغرامات، بالطبع! على سبيل المثال، سوف تقوم الجهات التنظيمية المالية في النمسا بتغريم مقدمي خدمات العملات المشفرة غير المتوافقين بحد أقصى ٢٠٠٠٠٠ يورو. فكما لا يمكن لشركات العملات المشفرة أن تبقي أبوابها مفتوحة لفترة طويلة إذا كان عليها دفع غرامات عدم الامتثال للتوجيه الأوروبي الخامس لمكافحة غسل الأموال.