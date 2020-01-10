طالبٌ يفوز بمنحة ساتوشي ناكاموتو لبناء منصة تركز على وسائل الإعلام

تام شمس - الجمعة 10 يناير 2020 08:53 مساءً - منحت رابطة بيتكوين للترويج لبيتكوين إس في (BSV) طالبًا لدرجة الدكتوراه في جامعة كامبريدج منحة ساتوشي ناكاموتو الدراسية الخاصة بها والمصممة لدعم تطوير تطبيقات بلوكتشين.

فوفقًا لبيان صحفي صادر يوم ٩ يناير، أصبح روبن كوزي، طالب الدكتوراه في علم الجينوم البشري في السنة الثانية في جامعة كامبريدج، أول من حصل على المنحة بعد سلسلة من مسابقات بلوكتشين ضمن هاكاثون بيتكوين إس في الخريف الماضي. ومع مشروعه الذي أطلق عليه اسم، هايف، حصل كوزي على المركز الثاني. ومن المفترض أن تسمح المنحة الدراسية بمزيد من التطوير لهايف في منصة تشغيلية كاملة.

تحدي المشهد الإعلامي

كما هو موضح في البيان، يتم توجيه هايف نحو تغيير المشهد الإعلامي من خلال تطبيق نظام الحوافز الجزيئية الديناميكية، والذي يمكن من خلاله إضافة المعلومات من قبل المستخدمين حول العالم. ومفصلًا المبادئ التشغيلية للنظام، يقرأ البيان:

"كل عقدة محتوى تحتوي على معلومات تحتاج إلى عقد مرتبط واحد أو أكثر ولكل رابط جديد للعقدة تكلفة ديناميكية لإنشاء شبكات معرفة شاملة. ويتم تخزين قاعدة بيانات الرسم البياني الناتجة مباشرة وصيانتها على بلوكتشين بيتكوين إس في لمنح أقصى قدر من التشغيل البيني والشفافية". Advertisements

وتعليقًا على التطور، قال كوزي: "مع هايف، استخدم بروتوكول بيتكوين الأصلي لتنفيذ مزيج جديد من القواعد النظرية للعبة لإعادة توصيل وجهات النظر المتباينة في مشهد إعلامي متزايد الاستقطاب."

بلوكتشين تدخل مجال التعليم

نظرًا لأن العملات الرقمية وتقنية بلوكتشين أصبحت أكثر اندماجًا في الحياة اليومية، تعمل المؤسسات التعليمية على توسيع خدمات التدريب القائمة على بلوكتشين. وفي الآونة الأخيرة، تعهد نيكولاي موشيجيان، المساهم السابق في ميكرداو وخريج جامعة كارنيجي ميلون، بمبلغ ١٠٠٠٠ MKR - تقدر قيمتها بأقل من ٤,٦ ملايين دولار في وقت كتابة المقالة - إلى معلمه لتطوير برنامج بحث للتطبيقات اللامركزية.

سيفتتح معهد إفريقيا بلوكتشين أول مدرسة بلوكتشين في رواندا ظاهريًا في عام ٢٠٢٠. وتضم المدرسة الجديدة خمس دورات رئيسية في طور الإعداد: دورة للحصول على شهادات أساسيات بلوكتشين، ودورة لمطوري بلوكتشين، ودورة بلوكتشين للمؤسسات، وبلوكتشين للمحامين، وبلوكتشين للتأثير.