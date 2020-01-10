البنك المركزي الصيني يستكمل تصميمه واختباراته المشتركة للعملة الرقمية الوطنية المخطط لها

تام شمس - الجمعة 10 يناير 2020 08:53 مساءً - أكمل البنك المركزي الصيني تصميم الطبقة العليا واختباره المشترك لعملة البنك المركزي الرقمية (CBDC) التي ستصدر قريبًا.

فحسبما ذكرت نشرة الأخبار المحلية سينا ​​يوم ١٠ يناير، أنجز بنك الصين الشعبي (PBoC) تصميم الطبقة العليا لليوان الرقمي المخطط، ووضع المعايير ذات الصلة، وأجرى البحث والتطوير واختبار مشترك للعملة الرقمية للبنك المركزي.

وقد قدم البنك أحدث التطورات في مقال مخصص، مع تسليط الضوء أيضًا على خطط تحسين الأمن السيبراني لشبكة الصناعة المالية وصياغة قواعد لاعتماد البنية التحتية للمعلومات الهامة.

أول اختبارات في العالم الحقيقي

ظهرت تقارير حول أن الصين تخطط لإجراء أول اختبار في العالم الحقيقي للعملة الرقمية للبنك المركزي في أوائل ديسمبر من العام الماضي، مع تعيين البرنامج التجريبي الأولي للعملة الرقمية لمدينة شنزن قبل نهاية عام ٢٠١٩، وربما تشمل مدينة سوتشو.

وضمن الاختبارات، كان من المتوقع أن تتجاوز العملة الرقمية للبنك المركزي للصين نظام البنك المركزي وأن تدخل سيناريوهات الخدمة مثل النقل والتعليم والعلاج الطبي، من بين أمور أخرى.