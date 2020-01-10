البيتكوين BTC في اتجاه هبوطي حاد، ولكن قد يكون هذا الهبوط ايجابيا

اتبع سعر بيتكوين BTC مسار هبوطي بعد أن فشل في تجاوز مستوى المقاومة البالغ 8500 دولار مقابل الدولار الأمريكي. يقترب BTC الآن من دعم حاسم بالقرب من 7750 و 7600 دولار.

يتم تداول Bitcoin بالقرب من منطقة شراء كبيرة بسعر 7600 و 7750 دولار.

من المحتمل أن يتحكم الثيران في حالة تمكنهم من حماية 7600 دولار.

توجد قناة هبوط على المدى القصير مع وجود مقاومة بالقرب من الدعم عند 7880 دولار بالقرب من 7930 دولار على الرسم البياني لكل ساعة لزوج BTC / USD.

يمكن للزوج أن يرتد بشكل حاد أعلى من 8000 دولار أو أن يهبط إلى ما دون 7750 و 7600 دولار.

البيتكوين يقترب من الدعم الرئيسي

في الآونة الأخيرة ، سيطرت دببة بيتكوين وتمكنت من دفع السعر إلى أقل من 8000 دولار مقابل الدولار الأمريكي. علاوة على ذلك ، استقر BTC دون مستوى 8000 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 ساعة.

يتداول السعر الآن دون مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% في آخر صعود رئيسي من أدنى مستوى عند 7302 إلى 8460 دولار. خلال الانخفاض ، كان هناك كسر تحت خط الاتجاه الصعودي الرئيسي مع وجود دعم بالقرب من 8000 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

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يتداول الزوج الآن بالقرب من منطقة شراء كبيرة عند 7600 و 7750 دولار. يوجد دعم فوري بالقرب من مستوى 7750 دولار. بالإضافة إلى ذلك ، فإن مستوى تصحيح فيب 61.8% من آخر صعود كبير من أدنى مستوى 7302 إلى 8460 دولار هو في 7744 دولار.

يقع الدعم الرئيسي الأخير بالقرب من منطقة 7600 دولار. تعتبر كل من 7750 و 7600 دولار مناطق شراء مهمة. لذلك ، هناك فرص لارتفاع جديد فوق مستوى المقاومة 8000 دولار.

توجد مقاومة أولية بالقرب من مستوى 7900 دولار. هناك أيضًا قناة هبوط على المدى القصير مع وجود مقاومة بالقرب من الدعم 7880 دولار بالقرب من 7930 دولار على نفس الرسم البياني.

قد يؤدي الاختراق الناجح فوق مستويات المقاومة عند 7900 و 8000 دولار إلى ضبط وتيرة الارتفاع اللائق. المقاومة الرئيسية التالية قريبة من 8180 و 8300 دولار.

فرص كسر هبوطي في BTC أقل من 7600 دولار

هناك فرص طفيفة لكسر هبوطي دون مستوى الدعم البالغ 7600 دولار. ومع ذلك ، إذا نجحت المضاربين على الانخفاض ، فقد يبدأ الاتجاه الهبوطي الثابت وقد يمتد السعر في انخفاضه نحو 7300 دولار و 7100 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يفقد سعر البيتكوين زخمًا هبوطيًا أدنى من 8000 دولار ، ولكن الدعم عند 7750 و 7600 دولار مهم. بشكل عام ، يمكن أن يرتد السعر بشكل حاد أعلى من 8000 دولار أو يهبط إلى ما دون 7750 و 7600 دولار.