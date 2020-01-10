سعر عملة BNB في موقف الارتفاع ما لم يخترق الدعم الهابط

بدأ سعر عملة BNB في تصحيح هبوطي من أعلى 15 دولار أمام USDT. يقترب سعر BNB الآن من منطقة شراء قوية ، والتي من المحتمل أن تشهد ارتفاعًا آخر.

يتم تداول سعر عملة Binance دون المستويات المحورية 15.00 و 14.80 دولارًا مقابل USDT.

بدأ Bitcoin تصحيح الهبوط الكبير وانخفضت إلى ما دون 8000 دولار.

هناك قناة صاعدة تتشكل مع دعم بالقرب من 14.00 دولار على الرسم البياني لكل 4 ساعات لزوج BNB / USDT.

من المرجح أن يبدأ السعر في ارتفاع آخر ما لم يكن هناك إغلاق أدنى مستوى الدعم عند 13.90 دولار.

سعر عملة BNB بينانس يقترب من الدعم الرئيسي

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، شهدنا ارتفاعًا قويًا في عملة البيتكوين و عملات بديلة رئيسية أخرى. ارتفع سعر BNB فوق مستويات المقاومة 14 و 14.50 دولار.

علاوة على ذلك ، كان هناك إغلاق فوق منطقة 14.00 دولار الرئيسية ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 ساعات. فتحت الأبواب لمزيد من المكاسب وارتفع السعر فوق مستوى 15.00 دولار.

تم تشكيل قمة جديدة لعام 2020 بالقرب من 15.32 دولار قبل أن يبدأ السعر في تصحيح هبوطي. وبالمثل ، كانت هناك موجة تصحيحية في عملة البيتكوين من أعلى بكثير من 8400 دولار والسعر انخفض إلى أقل من 8000 دولار.

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يتم تداول سعر عملة Binance الآن دون المستوى المحوري 14.80 دولار. كان هناك أيضًا كسر أدنى من مستوى تصحيح فيب 23.6% للحركة الصعودية من أدنى مستوى 12.97 دولار إلى 15.32 دولار.

ومع ذلك ، يقترب السعر الآن من دعمين مهمين بالقرب من 14.25 و 14 دولار. بالإضافة إلى ذلك ، فإن مستوى تصحيح فيب 50% للحركة الصعودية من أدنى مستوى 12.97 دولار إلى 15.32 دولار يقع بالقرب من مستوى 14.15 دولار.

الأهم من ذلك أن هناك قناة صاعدة تتشكل مع دعم بالقرب من 14 دولار على الرسم البياني لكل 4 ساعات لزوج BNB / USDT. أخيرًا ، يقع متوسط ​​الحركة البسيط 100 ساعات بالقرب من منطقة 13.90 دولار ليكون بمثابة دعم قوي.

لذلك ، هناك فرص كبيرة لارتفاع آخر في سعر عملة Binance طالما كان أعلى من 13.90 دولار. وعلى الجانب العلوي ، فإن الاختراق الواضح فوق مستويات 14.50 و 14.80 دولار قد يؤدي إلى ارتفاع فوق 15.00 دولار.

ماذا لو فشل ثيران BNB ؟

لا يمكننا تجاهل فرص حدوث انهيار دون مستويات الدعم 14 و 13.90 دولار. إذا استقر سعر BNB أقل من المتوسط ​​المتحرك البسيط 100 ل 4 ساعات، فهناك خطر حدوث انخفاض حاد أقل من 13.80 دولار و 13.50 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يتم تداول سعر عملة Binance بشكل واضح بالقرب من منطقة دعم حرجة عند 14.20 و 14.00 دولار ، مما يشير إلى وجود احتمالات عالية لزيادة أخرى فوق 14.50 و 15.00 دولار.