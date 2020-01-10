بورصة مشتقات العملات المشفرة تترك الاتحاد الأوروبي لبنما مع توسيع ممارسات اعرف عميلك

تام شمس - الجمعة 10 يناير 2020 03:51 صباحاً - ستغادر بورصة مشتقات العملات المشفرة "ديربيت" الاتحاد الأوروبي إلى بنما لتجنب قواعد مكافحة غسل الأموال الجديدة مع تغيير متطلبات اعرف عميلك (KYC).

وستقوم شركة ديربيت B.V.، وهي الشركة الحالية التي تتخذ من هولندا مقرًا لها والمسؤولة عن بورصة ديربيت.كوم، بتفويض منصة التداول رسميًا إلى شركتها الابنة، DRB Panama Inc يوم ١٠ فبراير ٢٠٢٠، وفقًا لبيان صدر يوم ٩ يناير من ديربيت.

تغيُر الرياح التنظيمية

أشار بيان ديربيت إلى أن ديربيت قررت الانتقال إلى بنما بناءً على الاحتمال المعلن بتشديد المطالب التنظيمية في هولندا، نتيجة لمطالب مماثلة في الاتحاد الأوروبي.

وتتعلق هذه المتطلبات، المعروفة باسم ٥AMLD، بالعمليات المتعلقة بالعملات المشفرة وقد تتطلب من عملاء ديربيت إنتاج بيانات شخصية مهمة للمشاركة في المنصة. وأضاف البيان:

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"نعتقد أن أسواق العملات المشفرة يجب أن تكون متاحة بحرية لمعظم الناس، وأن اللوائح الجديدة ستضع حواجز كبيرة للغاية بالنسبة لغالبية المتداولين، سواء من الناحية التنظيمية أو من حيث التكلفة".

تغيير الشروط والأحكام وممارسات اعرف عميلك

أشار بيان ديربيت إلى حدوث تغيير في شروط وسياسة الخصوصية كجزء من الانتقال القادم إلى بنما.

كما ذكرت ديربيت التغييرات التي طرأت على توقعات ممارسات اعرف عميلك الحالية، معربةً عن خطط لاستخدام شركة التحقق والدفع "جوميو" وكذلك شركة البرمجيات "تشيناليسيس" في هذه العملية. كما ستستضيف ديربيت مستويات نشاط العميل المتعددة في البورصة، بناءً على عناصر معينة من ممارسات اعرف عميلك، وفقًا لبيان الشركة.