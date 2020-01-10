شركة الاتصالات العملاقة "تيليفونيكا" تطلق برنامجًا تجريبيًا للوصول إلى بلوكتشين في ٨٠٠٠ شركة إسبانية

تام شمس - الجمعة 10 يناير 2020 03:51 صباحاً - يقال إن عملاقة الاتصالات الإسبانية تيليفونيكا قد أقامت شراكة مع رابطة تجمعات العلوم والتكنولوجيا المحلية (APTE) لمنح حق الوصول إلى سلسلة بلوكتشين الخاصة بها لحوالي ٨٠٠٠ شركة في إسبانيا.

ووفقًا لتقرير نشرته شركة توتال تيلي نيوز الإخبارية يوم ٩ يناير، ستقوم تيليفونيكا بنشر العقد الخاصة بسلسلة بلوكتشين المستندة إلى هايبرليدجر في ٥٢ موقعًا للرابطة.

وخلال فترة الاختبار البالغة ثلاثة أشهر، سيتم تشجيع الشركات على تطوير التطبيقات على الشبكة والسماح لها بتجربة التوكنات الخاصة بها. وقد عقدت تيليفونيكا شراكة مع شركة تكنولوجيا المعلومات العملاقة "آي بي إم" في نوفمبر ٢٠١٨ لتطبيق تقنية بلوكتشين لإدارة حركة المكالمات الهاتفية الدولية.

مشروعٌ مدعوم من شركاء بارزين

في أبريل من العام الماضي، استخدمت تيليفونيكا علاقتها مع آي بي إم لإطلاق خدمة "كلاود غرادن" الخاصة بها. وتهدف هذه الخدمة إلى تبسيط تبني التقنيات الناشئة، بما في ذلك بلوكتشين، وكذلك الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

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وتستفيد بلوكتشين التي تم نشرها بالشراكة مع رابطة APTE من خدمة كلاود غاردن تلك. حيث ادعت الرئيسة التنفيذية لشركة تيليفونيكا إسبانيا "ماريا خيسوس ألمازور" أن المشروع سيحقق فوائد كبيرة للشركات الموجودة في مجمعات العلوم والتكنولوجيا في إسبانيا:

"ستكون الشركات الموجودة في هذه المجمعات العلمية والتكنولوجية قادرة على الاستفادة من مزايا تقنية بلوكتشين دون الحاجة إلى مواجهة التعقيد الكامن فيها، أو تضطر إلى تكريس الموارد لاكتساب المعرفة اللازمة لتحقيق أقصى استفادة منها."

ووفقًا لموقع رابطة APTE الرسمي، فإن مجمع العلوم والتكنولوجيا هو مشروع مرتبط عمومًا بالمساحة المادية التي تتعامل مع المؤسسات التعليمية ومراكز البحوث التي تشجع على إنشاء المعرفة. ومثل هذه المجمعات لديها أيضا هيئة إدارة مستقرة تشجع الابتكار وتبادل التكنولوجيا بين الشركات والمؤسسات المشاركة في وظيفتها.

ويقدر موقع معلومات الشركات "كرنش بيز" يقدر إيرادات تيليفونيكا السنوية بحوالي ٥٤,١ مليار دولار. علاوة على ذلك، يذكر الموقع الإلكتروني أيضًا أن شركة الاتصالات العملاقة استثمرت أيضًا ٥ ملايين دولار في جولة التمويل الأولي لمنصة التحقق من بيانات بلوكتشين "زامنا". وفي فبراير، أعلن بيان صحفي لشركة مايكروسوفت أيضًا عن شراكة مع تيليفونيكا بهدف تطوير ابتكار بلوكتشين والذكاء الاصطناعي.