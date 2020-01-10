أكبر ميناء في سلطنة عمان ينضم إلى منصة بلوكتشين للملاحة التجارية من آي بي إم

تام شمس - الجمعة 10 يناير 2020 02:54 صباحاً - في الثامن من يناير، ذكرت صحيفة تايمز أوف عُمان أن ميناء صلالة قد انضم إلى تريدلينس، وهي منصة سلسلة التوريد القائمة على بلوكتشين التي أُطلقت في عام ٢٠١٨ من قبل شركة الشحن العملاقة ميرسك وآي بي إم.

وقد صرح متحدث باسم آي بي إم لكوينتيليغراف أن إضافة ميناء صلالة يضع تريدلينس مع أكثر من ٩٠ ميناء ومحطة، وأكثر من ١٥٠ مشاركًا على المنصة.

ووفقًا للتايمز، فإن ميناء صلالة هو أكبر ميناء في سلطنة عمان، حيث يتعامل مع رقم قياسي يبلغ ٤ ملايين حاوية شحن سنويًا. وبحسب ما ورد ينضم الميناء إلى تريدلينس كجزء من مبادرته الرقمية لتعزيز تجربة العملاء مع ضمان وجود معيار عالمي وشفاف للتعاون مع الكيانات الأخرى في النظام البيئي لسلسلة التوريد.

وتتيح تريدلينس، المدعومة من تقنية بلوكتشين من آي بي إم، شركاء تجاريين متعددين للتعاون. كما توفر المنصة عرضًا مباشرًا ومشتركًا لمعاملات الشحن والبيانات عبر شبكة بلوكتشين مصرح بها. وهذا يخلق الشفافية والتعاون الفعال لجميع الكيانات المعنية، بما في ذلك الشاحنين وخطوط الشحن ووكلاء الشحن ومشغلي الموانئ والمحطات والنقل الداخلي وسلطات الجمارك.

كما تشير التايمز إلى أن الانضمام إلى المنصة يوفر للسفن ذات الأغراض الخاصة وعملائها القدرة على توفير معلومات سلسلة التوريد من البداية إلى النهاية ومشاركة البيانات بسلاسة وسبل جديدة للتعاون. ونتيجة لذلك، سيؤدي ذلك إلى تحسين التدفقات التجارية عبر الميناء.

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وقد أوضح مارك هارديمان، الرئيس التنفيذي لميناء صلالة:

"إن اعتماد ودمج تكنولوجيا بلوكتشين في جميع جوانب سلسلة التوريد لن يعزز جاذبية صلالة لهذه الشركات فحسب، بل يدعم أيضًا تطوير نماذج أعمال جديدة يمكنها زيادة تعزيز الموقع الجغرافي لمدينة صلالة".

اكتسبت تريدلينس، التي تعالج أكثر من ١٠ ملايين حدث شحن أسبوعيًا، قوة جذب كبيرة منذ إطلاق المنصة في عام ٢٠١٨. حيث انضمت CMIT، وهي واحدة من أكبر المحطات الدولية في فيتنام، مؤخرًا إلى المنصة لتشجيع الاستثمار في التجارة الخارجية في فيتنام.

كما تلقت تريدلينس أيضًا إعفاءً من مكافحة الاحتكار من اللجنة البحرية الفيدرالية الأمريكية للسماح للشاحنين بالنشر والاشتراك في بيانات الأحداث بشأن البضائع المنقولة عبر سلسلة التوريد. ويخول هذا الإعفاء أيضًا واجهات برمجة التطبيقات وواجهات المستخدمين لتمكين عرض بيانات الأحداث والمعالم الرئيسية والمستندات وإدارة أذونات المستخدم. وبدون هذا، فإن مناقشة كيفية استخدام الوثائق على المنصة ستعتبر غير قانونية.