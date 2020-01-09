ال Ethereum يصحح 5% ولكن الاتجاه الصعودي لا يزال سليما

بدأ ال Ethereum في تصحيح هبوطي من مستوى المقاومة 148 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي ، على غرار عملة البيتكوين من 8450 دولارًا. ومع ذلك ، لا يزال سعر ETH في اتجاه صعودي ما لم يكن هناك إغلاق أدنى من 135 دولار.

انخفض سعر ال Ethereum بعد أن فشل في الارتداد من مستوى الدعم 142 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي.

يجد السعر حاليًا الدعم بالقرب من مستوى 138 دولار.

تم اختراق خط الاتجاه الصعودي الذي تبعه هذا الأسبوع مع وجود دعم بالقرب من 142 دولار على الرسم البياني لكل ساعة من ETH / USD.

لا يزال الزوج في اتجاه صعودي ومن المحتمل أن يرتفع مرة أخرى ما لم تدفعه الدببة إلى ما دون 135 دولار.

دعم سعر ال Ethereum

بعد ارتفاع مطرد ، وجد Ethereum مقاومة بالقرب من منطقة 148 و 150 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي. نتيجة لذلك ، بدأ سعر ETH في تصحيح هبوطي أدنى من مستويات الدعم 145 و 142 دولار.

علاوة على ذلك ، انخفض Bitcoin بأكثر من 5% وفشل في البقاء فوق مستويات الدعم 8100 و 8080 دولار. من ناحية أخرى ، لا يزال سعر XRP ثابتًا عند مستويات الدعم 0.2050 و 0.2 دولار.

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خلال الشريحة الأخيرة ، تم اختراق خط الاتجاه الصعودي الذي تبعه هذا الأسبوع مع وجود دعم بالقرب من 142 دولار على الرسم البياني لكل ساعة من ETH / USD. انخفض سعر Ethereum حتى أقل من مستوى الدعم 138 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 ساعة.

إنه يتعافى الآن ويتداول ببطء فوق مستوى 140 دولار. هناك مقاومة فورية بالقرب من مستوى 142 دولار. مستوى تصحيح فيب 50% من الانخفاض الأخير من أعلى مستوى 148 إلى 137 دولار هو أيضا بالقرب من 142 دولار لحماية المكاسب.

تقع المقاومة الرئيسية الأولى بالقرب من مستوى 145 دولار. علاوة على ذلك ، مستوى تصحيح فيب 76.4% من الانخفاض الأخير من أعلى مستوى 148 إلى 137 دولار هو أيضا بالقرب من 145 دولار.

وبالتالي ، فإن الاختراق الواضح فوق مستوى المقاومة 145 دولار سيدفع على الأرجح Ethereum صعوديًا أعلى من مستويات 146 و 148 دولارًا. الهدف الرئيسي للثيران لا يزال فوق مستوى 150 دولار.

حالة هبوط ل ETH

الدعم الرئيسي على الجانب السلبي بالقرب من 135 دولار. إذا فشل سعر ETH في البقاء فوق منطقة الدعم التي تبلغ 135 دولارًا ، فهناك خطر حدوث امتداد هبوطي. الدعم الرئيسي التالي يقع بالقرب من منطقة 128 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يتداول سعر Ethereum فوق دعمين مهمين بالقرب من 135 دولار. طالما المضاربون على الصعود يقومون بحماية 135 دولارًا ، فهناك فرص لزيادة ثابتة فوق مستويات 142 و 145 دولارًا على المدى القريب.