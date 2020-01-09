الاتجاه الهبوطي قبل الزيادة الجديدة في سعر XRP

تم رفض سعر XRP من منطقة المقاومة 0.2250 دولار مقابل الدولار الأمريكي ، على غرار البيتكوين الذي ارتد هو ايضا من 8450 دولار. نتيجة لذلك ، كان هناك تصحيح هبوطي في XRP أقل من 0.2150 دولار و 0.2100 دولار.

انخفض سعر Ripple بأكثر من 10% ويتداول الآن دون 0.2100 دولار مقابل الدولار الأمريكي.

فشل السعر حتى في البقاء فوق منطقة الدعم الرئيسية عند 0.2080 دولار.

يوجد خط اتجاه هبوطي رئيسي يتكون من مقاومة بالقرب من 0.2105 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج XRP / USD.

هناك فرص للمزيد من الخسائر ما لم يرتفع السعر عن 0.2100 دولار و 0.2100 دولار.

يواجه سعر XRP العقبات

بعد زيادة قوية ، فشل سعر XRP في تجاوز منطقة المقاومة 0.2250 دولار مقابل الدولار الأمريكي. كان هناك رد فعل هبوطي حاد في XRP وانخفض السعر إلى ما دون مستوى الدعم 0.2150 دولار.

علاوة على ذلك ، كان هناك كسر دون دعم 0.2100 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط لكل 100 ساعة. فشل الثيران في حماية مستوى الدعم عند 0.2080 دولار وتداول السعر عند مستوى 0.2031 دولار.

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ولوحظ وجود حركة سعرية مماثلة لعملة البيتكوين بعد رفضها بالقرب من مستوى 8450 دولار. BTC انخفض بنسبة 5% وكسر منطقة الدعم 8080 دولار.

بالنظر إلى Ripple ، فإنه يصحح حاليًا للأعلى بعد التداول عند 0.2031 دولار. لقد تعافى فوق مستوى تصحيح فيب 23.6% من الانخفاض الأخير من أعلى مستوى عند 0.2170 إلى 0.2031 دولار.

ومع ذلك ، فإن الدعم السابق بالقرب من 0.2080 دولار يتصرف الآن كعائق. الأهم من ذلك أن هناك خط اتجاه هبوطي رئيسي يتكون من مقاومة بالقرب من 0.2105 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج XRP / USD.

مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للتراجع الأخير من أعلى مستوى عند 0.2170 إلى 0.2031 دولار يقع أيضًا بالقرب من مستوى 0.2100 دولار لمنع حدوث كسر صعودي. لذلك ، يحتاج التموج إلى الصعود فوق 0.2080 و 0.2100 و 0.2120 دولار لبدء زيادة جديدة.

دفعة أخيرة في XRP إلى 0.2 دولار؟

تشير حركة السعر الحالية إلى أن XRP قد يكون مستعدًا للوصول إلى الاتجاه الهبوطي الأخير دون مستوى 0.2050 دولار. في السيناريو المذكور ، قد يرتفع السعر نحو 0.2000 أو 0.1980 دولار قبل أن يبدأ في حركة تصاعدية جديدة.

بالنظر إلى الرسم البياني ، من الواضح أن سعر Ripple قد كسر بضع دعامات مهمة لإبطال فرص الركض نحو 0.2400 دولار. ومع ذلك ، من المرجح أن يرتد السعر حتى لا يكون هناك إغلاق يومي دون 0.2000 دولار.