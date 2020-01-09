بدأ Bitcoin في انخفاض تصحيحي و الثيران لم تتحرك بعد

بدأ سعر Bitcoin في تصحيح هبوطي بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى جديد لعام 2020 بالقرب من 8460 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي. قام BTC بتصحيح 500 دولار ، لكن السعر لا يزال أعلى من العديد من الدعم الرئيسي.

فشلت Bitcoin في الاستمرار فوق مستوى 8500 دولار وبدأت في تصحيح هبوطي مقابل الدولار الأمريكي.

كان هناك تصحيح كبير دون مستويات الدعم عند 8200 دولار و 8080 دولار.

يوجد خط اتجاه صعودي متصل نشط مع دعم بالقرب من 7930 دولار على الرسم البياني لكل ساعة لزوج BTC / USD.

من المرجح أن يرتد الزوج طالما أنه فوق مستوى الدعم 7800 دولار و متوسط الحركة البسيط 100.

البيتكوين Bitcoin يصحيح المكاسب

شهدنا هذا الأسبوع ارتفاعًا قويًا في سعر عملة البيتكوين فوق مستوى المقاومة 8000 دولار مقابل الدولار الأمريكي. تم تداول BTC إلى أعلى مستوى جديد لعام 2020 بالقرب من 8460 دولارًا قبل أن يبدأ في تصحيح هبوطي.

كان المضاربون على الهبوط قادرين على دفع السعر إلى ما دون مستوى 8300 و 8200 دولار. خلال الانخفاض ، كان هناك كسر تحت خط الاتجاه الصعودي الرئيسي مع وجود دعم بالقرب من 8040 دولار على الرسم البياني للساعة.

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علاوة على ذلك ، فشل السعر في البقاء فوق منطقة الدعم البالغة 8000 دولار. أخيرًا ، تم تداوله بسعر منخفض بلغ 7867 دولارًا ويتداول حاليًا في ذلك النطاق. على الجانب العلوي ، هناك عقبات أولية بالقرب من 8000 دولار ، ومستوى تصحيح فيب 23.6% من الانخفاض الأخير من 8426 إلى 7867 دولار.

تقع المقاومة الرئيسية الأولى لعملة البيتكوين بالقرب من مستوى 8145 دولار. وهو يمثل مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للتراجع الأخير من أعلى مستوى عند 8426 إلى 7867 دولارًا.

إذا كان هناك اختراق واضح فوق مستوى 8145 دولار و 8200 دولار ، فمن المرجح أن يستأنف السعر حركته الصعودية. تقع المقاومة الرئيسية التالية عند 8280 دولارًا ، والتي من المرجح أن يستهدف المضاربون على الارتفاع ارتفاعًا جديدًا لعام 2020.

ما يمكن أن يبطل الاتجاه الصعودي في BTC؟

على الجانب السلبي ، هناك دعمان رئيسيان لعملة البيتكوين بالقرب من مستوى 7800 دولار. والأهم من ذلك ، أن المتوسط ​​المتحرك البسيط لكل 100 ساعة يقترب من 7800 دولار.

وبالتالي ، فإن الإغلاق الهبوطي الناجح دون 7800 دولار قد يبطل الرؤية الصعودية الحالية. في الحالة المذكورة ، من المرجح أن يقوم السعر بإعادة النظر في الدعم البالغ 7500 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، من الواضح أن سعر البيتكوين يقع تحت ضغط أقل من 8000 و 8100 دولار. على المدى القصير ، قد يكون هناك امتداد هبوطي ، ولكن من المرجح أن يرتد السعر مرة أخرى طالما كان أعلى من 7800 دولار.