لينوفو تخطط لاستخدام طرق صديقة للبيئة للمساعدة في تشغيل غو تشين بلوكتشين

تام شمس - الخميس 9 يناير 2020 02:55 صباحاً - سوف تساعد شركة لينوفو العملاقة في مجال صناعة الكمبيوتر في تشغيل شبكة بلوكتشين لغو تشين، وهي عبارة عن شركة ناشئة لبروتوكول بلوكتشين.

ذكر بيان صحفي يوم ٦ يناير أن لينوفو ستقدم يد العون لشبكة غو تشين، حيث تقوم بتشغيل عقدة توقيع "ستكون الأولى من نوعها حيث يتم تشغيلها في مركز بيانات الغمر السائل للتبريد".

مسعى صديق للبيئة

أشار البيان إلى أن طرق تبريد مركز البيانات المذكورة، التي تم إنشاؤها من قبل شركة تدعى ميداس غرين تكنولوجي، تتطلب طاقة أقل من التقنيات الأخرى، بما في ذلك تدابير التحكم في درجة الحرارة القائمة على الهواء.

وباستخدام هذه التقنية الفعالة، تقوم شركة بلوكتشين ريسورسز كورب ببناء مراكز بيانات صديقة للبيئة حيث ستعمل الأجهزة لعقدة غو تشين بلوكتشين من لينوفو.

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التعدين الأخضر

يمكن أن تتطلب سلاسل بلوكتشين للطاقة توفير طاقة وتكلفة كبيرة، لذلك، بطبيعة الحال، ألقى العديد من الأشخاص والشركات قبعاتهم في الحلبة في محاولة لجعل العملية أكثر كفاءة وصديقة للبيئة.

في فبراير ٢٠١٨، قدم كوينتيليغراف تقريرًا عن مزود أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين "كوينتد" وجهوده في عالم التعدين الأخضر.

كما قدمت شركة التكنولوجيا شيا في يوليو ٢٠١٩ بورقة بحثية خضراء حول طرق التعدين الحساسة للبيئة.