٣٠٠٠ جهاز إس١٧ برو أنمينر جديد تبدأ العمل في مزرعة تعدين العملات المشفرة التابعة لريوت في أوكلاهوما

تام شمس - الخميس 9 يناير 2020 02:55 صباحاً - بدأت شركة تعدين العملة الرقمية ريوت بلوكتشين في نشر حوالي ٣٠٠٠ وحدة جديدة من جهاز إس١٧ برو أنتمينر كجزء من التحديث الكامل لمنشـة التعدين الخاصة بها في أوكلاهوما سيتي.

ووفقًا لبيان صحفي صادر يوم ٨ يناير، تدير ريوت الآن ما يقرب من ٣٠٠٠ جهاز إس ١٧ برو أنتمينر اشترتها من شركة بيتماين الصينية للتعدين. وقد تم إنشاء آلات التعدين الجديدة في منشأة تعدين ريوت في أوكلاهوما سيتي، حيث توظف الشركة موظفين إضافيين لاستغلال أجهزة التعدين الجديدة وتسريع عملية الترقية.

ترقيةٌ كاملة

في منتصف ديسمبر ٢٠١٩، أعلنت ريوت عن شراء ١٠٠٠ جهاز إس ١٧ برو أنتمينر إضافية من بيتماين، والتي من المتوقع أن تحصل عليها في يناير. وعلى هذا النحو، يمكن استكمال الترقية الكاملة لمنشأة ريوت في أوكلاهوما سيتي من معدات التعدين خلال الأسابيع الأربعة القادمة.

وتتوقع ريوت أنه بعد نشر جميع أجهزة التعدين من الجيل التالي البالغ عددها ٤٠٠٠، فإن معدل الهاش الإجمالي للتشغيل في منشأة التعدين في أوكلاهوما سيتي ستصل إلى حوالي ٢٤٨ بيتا هاش في الثانية، مما يمثل زيادة بنسبة ٢٤٠٪ في كفاءة طاقة الأجهزة مقارنة بمعدل الهاش لتعدين ريوت. وفي الوقت نفسه، تتوقع ريوت أن يمثل إجمالي نشر ٤٠٠٠ من أجهزة التعدين الجديدة حوالي ٩٠٪ من السعة الإجمالية الحالية لمرفق التعدين في أوكلاهوما سيتي.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، أفادت التقارير أن شركة ريوت دفعت حوالي ١,٣٥ مليون دولار مقابل ١٠٠٠ جهاز إس١٧ برو أنتمينر إضافية، أو حوالي ١٣٥٠ دولارًا لكل جهاز. ويبلغ سعر التجزئة المدرج في متجر بيتماين الإلكتروني هو ١٤٠١ دولارًا للوحدة، على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يشمل ذلك ضريبة المبيعات المحلية.