سعر بيتكوين يتراجع إلى ٨ آلاف دولار مع قيام ترامب بنزع فتيل الحرب المحتملة مع إيران

تام شمس - الأربعاء 8 يناير 2020 11:52 مساءً - خلال الساعات القليلة الماضية، بدأ سعر بيتكوين (BTC) في الانخفاض عند مستوى ٨٣٠٠ دولار وانخفض حتى الدعم إلى ٨٠٠٠ دولار، حيث صرح رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بأنه لن يسعى لمزيد من العمل العسكري ضد إيران بعد تفجير قاعدتين جويتان في العراق ليلة الثلاثاء.

ويشير التراجع بنسبة ٤,٨٢٪ إلى أن المضاربين الذين ينتظرون ارتفاع سعر بيتكوين مع زيادة فرص الحرب مع إيران قرروا إما سحب عروضهم أو جني الأرباح بينما تكافح بيتكوين للاحتفاظ بمبلغ ٨٣٠٠ دولار.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه منذ ٦ يناير، ارتفع سعر البيتكوين بأكثر من ١٥٪ لتحقق ارتفاعًا بلغ ١١٠٠ دولار، وبالتالي يمكن للمتداولين اليوميين جني الأرباح أيضًا.

نظرة عامة أسبوعية على سوق العملات المشفرة. المصدر: كوين٣٦٠

الرسم البياني اليومي لبيتكوين مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو

فيما يتعلق بحركة سعر بيتكوين الفورية، فهناك بعض العوامل التي يجب مراعاتها. حيث كان المتداولون يبحثون عن دعم عند مستوى ٨٣٠٠ دولار بعد تهدئة المقاومة. كان من الواضح أن هذا سيكون مجالًا للخلاف حيث تم ربط ٨٣٠٠ دولار مع خط الاتجاه الرئيسي للقناة الهبوطية على المدى الطويل، وهي نقطة كانت منطقة مقاومة رئيسية منذ شهور.

وفي حالة فشل تقديم الدعم البالغ ٨٣٠٠ دولار، تطلع المستثمرون بعد ذلك إلى ٨١٣٠ دولارًا لأنه يتماشى مع المتوسط ​​المتحرك على مدى ٢٠٠ يوم، ومستوى تصحيح فيبوناتشي البالغ ٧٨,٦٪، وعقدة كبيرة الحجم على مؤشر النطاق المرئي لملف تحديد الحجم (VPVR).

الرسم البياني لبيتكوين مقابل الدولار على مدى ست ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

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أثناء كتابة هذا التحديث، يستمر سعر بيتكوين في الاقتراب من ٨٠٠٠ دولار ويحاول المضاربون على الصعود الاحتفاظ بالمتوسط المتحرك على مدى ٢٠٠ يوم. وبصرف النظر عن تعليقات الرئيس ترامب الرنانة نسبيًا بشأن إيران، فإن الارتفاع الحالي في نفاد الغاز كما هو مبين في مركز ذروة الشراء لمؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني لكل ٦ ساعات.

علاوة على ذلك، يشير مؤشر تقارب التقارب في المتوسط ​​المتحرك (MACD) أيضًا إلى أن المضاربين على الصعود قد نفدت قوتهم وأن نمط الشمعدان المغزول من الأعلى بعد الارتفاع المحلي عند ٨٤٧٨ دولارًا كان أيضًا علامة على أن التراجع كان قيد التنفيذ.

وبينما هو مستقر الآن، إذا تراجعت ٨٠٠٠ دولار، فقد يستهدف المتداولون منطقة من ٧٨٥٠ إلى ٧٥٥٠ دولارًا، والذي يحدث أيضًا أن يقع في مناطق تصحيح فيبوناتشي البالغ ٦١,٨ ٪ إلى ٥٠٪.

وفي الوقت نفسه، يعلم أولئك الذين يعتمدون على مؤشر نطاقات بولينغر أن سعر بيتكوين يميل إلى الارتفاع تقريبًا بشكل متوقع بين النطاق الأدنى ومتوسط ​​الحركة المتوسطة والنطاق العلوي مع حدوث ارتفاعات وتصحيحات.

الرسم البياني لبيتكوين مقابل الدولار على مدى ست ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

أدى الارتفاع الأخير إلى ٨٤٧٨ دولارًا إلى رفع السعر فوق نطاق بولنغر العلوي، ومن المعتاد أن يتراجع السعر مرة أخرى إلى المتوسط ​​المتحرك ويثبت هناك قبل إما أن يغوص دون المتوسط ​​المتحرك ليواصل صوب لمس النطاق الأدنى، أو يرتفع السعر على طول المتوسط ​​المتحرك مع توحيد بيتكوين واكتساب الزخم لاستئناف الاتجاه الصعودي.

وحاليًا، يصطف المتوسط المتحرك لنطاق بولينغر عند ٧٦٦٠ دولارًا (تصحيح فيبوناتشي البالغ ٥٠٪)، لذا إذا انخفض السعر إلى ٧٨٥٤ دولارًا وفشل في الارتداد عند مستوى تصحيح فيبوناتشي البالغ ٦١,٨٪، فقد يتطلع المشترون إلى فتح صفقات بدءًا من ٧٦٦٠ دولارًا.

ويظهر الإطار الزمني لساعة واحدة و٤ ساعات ثبات سعر بيتكوين فوق مستوى المتوسط المتحرك على مدى ٥٠ يومًا ومن المهم للأصل الرقمي استعادة ٨١١٦ دولارًا على المدى القصير. والإغلاق بعد ٤ ساعات فوق هذه النقطة سيكون علامة مشجعة وسيعزز أيضًا تغيير المضاربين على الارتفاع الذين يتطلعون إلى شراء آخر عند مستوى ٨٣٠٠ دولار.

مخطط سعر بيتكوين الأسبوعي. المصدر: كوين٣٦٠

تراجعت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة بشكل طفيف إلى حوالي ٢١٤ مليار دولار، حيث هيمنت بيتكوين على ٦٩,١٪ منها. وأثناء حديث الرئيس ترامب، انخفضت أسعار النفط أيضًا مع انخفاض خام برنت بنسبة ٣,٧٪ من أعلى مستوى حديث بلغ ٧١,٧٥ دولارًا وارتفع مؤشر إس وبي ٥٠٠ بنسبة ٠,٧٪ ليصل إلى أعلى مستوى خلال اليوم.