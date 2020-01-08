بحث حل مونيرو الثلاثي من الممكن أن يحسن خاصية إخفاء الهوية

تام شمس - الأربعاء 8 يناير 2020 11:52 مساءً - أصدر مختبر مونيرو للأبحاث (MRL) ثلاثية في مقالة بتاريخ ٦ يناير تقترح توقيعات حلقية غير موثوقة بالحجم اللوغاريتمي. وكآلية أساسية لإخفاء الهوية في مونيرو، يمكن أن تهدف الأبحاث التي تهدف إلى تقليل الحجم إلى تحسين خصوصية العملة بشكل كبير.

مونيرو (XMR) هي عملة خصوصية تستخدم عدة آليات متميزة للتشويش على أجزاء من المعاملة. ويأتي خط الدفاع الأساسي ضد تتبع المعاملات من التوقيعات الحلقية. وتعمل هذه الأشياء من خلال تجميع العملات الحقيقية للمرسل مع مجموعة من الأفخاخ، والتي يتم التقاطها بشكل عشوائي من نقاط أخرى في بلوكتشين. ويوجد حاليًا ٢٤ فخًا يتم إضافتها افتراضيًا إلى أي معاملة، على الرغم من أنه يمكن للمستخدم اختيار تضمين عدد أقل أو أكثر - مما يؤثر بشكل مباشر على تكلفة المعاملة.

ويتمثل ابتكار تريبتيش الأساسي في جعل حجم البايتات من التوقيعات الحلقية يتدرج لوغاريتميًا بعدد الأفخاخ بدلًا من الأسلوب الخطي. وهذا من شأنه أن يسمح بزيادة كبيرة في حجم الحلقة دون مشاكل الأداء الرئيسية. وعلى الرغم من كونه ابتكارًا رئيسيًا، إلا أن وقت التحقق من التوقيعات الحلقية لا يزال خطيًا. ويمكن لزيادة الحجم أكثر من اللازم أن تطغى على العقد التي يتعين عليها التحقق من المعاملات.

وفي موضوع على ريديت، افترض عضو MRL "سارانغ نوثير" أن وقت التحقق يصل إلى حوالي ٤٥ مللي ثانية لمعاملة مونيرو قياسية مع ٥١١ فخًا. وهذا تحسن كبير مقارنة بالحلول المنافسة المماثلة، والتي تقدر بأكثر من ١٠٠ مللي ثانية لأحجام الحلقات التي تبلغ ١٢٨ فقط.

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ومع ذلك، فإن تريبتيش عبارة عن ورقة مطبوعة مسبقًا لم تخضع بعد لمراجعة النظراء. وعندما سألته كوينتيليغراف عن جدول زمني محتمل للتنفيذ المباشر، أجاب نوثير:

"لا يمكنني التكهن بشكل معقول باحتمالية تنفيذ المشاريع لتريبتيش، لأنه لا يزال العمل مبكرًا ولم يخضع لأي مراجعة رسمية."

وقد عرض نوثير أيضًا إصدارًا أفضل من تريبتيش والذي "سيسمح بالتوقيع باستخدام مفاتيح متعددة في نفس الدليل، مع تضمين اختبار الرصيد أيضًا بشكل مباشر، مما يؤدي إلى معاملات إجمالية أصغر حجمًا." ومع ذلك، يتطلب هذا النهج الجديد مزيدًا من البحث بسبب حواجز الطرق التي تطرحها أسئلة فنية غير محددة.