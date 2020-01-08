محكمة أراغون اللامركزية الآن تضم المحلفين لتسوية القضايا الحقيقية

تام شمس - الأربعاء 8 يناير 2020 09:51 مساءً - بدأت منصة الإدارة اللامركزية أراغون وان في ضم هيئة محلفين لإطلاق محكمة أراغون اللامركزية المقرر إطلاقها في منتصف فبراير.

ووفقًا للموقع الرسمي لشركة أراغون، طورت الشركة منظمة لامركزية محكومة من المجتمع، بهدف العمل كقضاء رقمي ومحكمة لامركزية على الإنترنت. ومن خلال طرح محكمة أراغون، يهدف الفريق الذي يقف وراء المشروع إلى القضاء على "الحواجز المصطنعة التقليدية مثل الولايات القضائية الوطنية أو حدود بلد واحد" عندما يتعلق الأمر بالفصل في المنازعات.

واعتبارًا من ٧ يناير، بدأت محكمة أراغون في السماح للأعضاء بتحويل التوكن الأصلي لشبكة ANT إلى توكن ANJ، والذي يمكنهم مشاركته لكسب مكافآت بعد إطلاق المحكمة. كما ادعت الشركة أن أي شخص في جميع أنحاء العالم يمكن أن يصبح محلفًا، بشرط أن يكون لديه ما لا يقل عن ١٠٠٠٠ توكن ANJ مخبأ ونشط.

وبمجرد إثارة أي نزاع، يحدد النظام المحلفين للفصل فيه. ووفقًا للموقع، تتناسب فرصة الدعوة لأداء دور في هيئة المحلفين مع عدد توكنات ANJ التي قام أحد أعضاء المجتمع بتنشيطها.

شبكة ذاتية التنظيم بواسطة عقود ذكية

لمزيد من التفاصيل حول هذه المسألة، تواصل كوينتيليغراف مع لويس كويندي، المدير التنفيذي في جمعية أراغون. حيث أكد كويندي أنه لا توجد حاجة لأن تتوصل محكمة أراغون إلى اتفاق مع السلطات ذات الصلة، والتي من شأنها أن تأذن لها بإصدار أحكام رسمية مثل المحاكم التقليدية في بعض الولايات القضائية، لأن المشروع "خاص" بالتحديد لأنه لامركزي تمامًا ولا حدود له".

وتابع كويند قائلًا: "محكمة أراغون منظمة ذاتيًا من خلال عقود ذكية. ومع ذلك، قد تتعامل السلطات القضائية المختلفة مع العقود الذكية بطرق مختلفة تتوافق مع لوائحها المحلية، لذلك أوصي بالحصول على مشورة قانونية في حالة الشك".

ولكن كيف يمكن للمشروع تنفيذ الأحكام من قبل المحلفين؟

وفقًا للشركة، يتم توجيه كل جانب من جوانب الشبكة اللامركزية إلى أن يحكمها أشخاص يشاركون في تشغيلها، مع تمكين هيئة محلفين تم اختيارها بشكل عشوائي من حل النزاعات بين الطرفين. وعندما سئل كيف يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هيئة المحلفين داخل المشروع، أوضح كويندي:

"يتم تنفيذها تلقائيًا بواسطة عقود ذكية - تقدم هيئات المحلفين قراراتهم، ثم يكافئ العقد الذكي أو يفرض عقوبات على الأطراف الفائزة والخاسرة على التوالي. لا توجد ثقة من الأطراف المعنية أو المركزية التي يمكنها العبث بالنظام". Advertisements

وفقًا لكويندي، عينت محكمة أراغون ٦٠ محلفًا حتى وقت كتابة المقالة.

آلية التحكيم القائمة على السندات

أيضًا، تطبق محكمة أراغون نظام السندات، حيث يتعين على الفرد أن ينشر السندات عند فتح القضية، والتي هي بمثابة ضمان لفترة عملية التحكيم وإعادتها إلى الفرد إذا تم تسوية القضية لصالح مقدم الطلب.

وقد سأل كوينتيليغراف كويندي عما سيكون الحافز لشخص رفع قضية لدى محكمة أراغون لتقديم سند، حيث يبدو أن أفضل سيناريو هو الحصول على هذا القدر من المال، حيث قال:

"لنفترض أنك استأجرت موقعًا إلكترونيًا مستقلًا لجعلك موقعًا إلكترونيًا. في هذه الحالة، يريد الطرفان التأكيدات التالية: تريد التأكد من أن مصمم الموقع لن يجعلك تضيع وقتك ولا تقدم أي شيء. لذا، بصفتك الشخص الذي يستأجر المصمم، فأنت تريد أن يضع المصمم رباطًا يمكن إزالته إذا قضت المحكمة بأن المصمم يسيء التصرف. ويريد مصمم الموقع التأكد من أنك لا تستطيع أن تسلب عمله دون أن تدفع له. لذا فهو يريدك أن تضع سندًا يمكن أن تسلبه المحكمة إذا أسأت التصرف".

وأضاف كويندي: "في نهاية المطاف، يتعلق الأمر بالحصول على ضمانات معينة أثناء التفاعل في بيئات منخفضة الثقة".