كاليبرا من فيسبوك تبحث عن اثنين من محترفي التسويق

تام شمس - الأربعاء 8 يناير 2020 08:52 مساءً - تبحث كاليبرا من فيسبوك عن اثنين من أخصائيي التسويق حيث تواصل الشركة تطوير مشروع عملة ليبرا المستقرة.
وتبحث الشركة عن رئيس لوسائل الإعلام والتسويق الرقمي والمجتمع ورئيس العلامة التجارية لوحدة المحفظة الرقمية كاليبرا. وتطلب الأدوار متقدمين لديهم خبرة لا تقل عن ١٥ عامًا في مجالات تخصصهم، بالإضافة إلى ما يزيد عن عشر سنوات من الخبرة القيادية وإدارة الأفراد.
ووفقًا لإعلانات الوظائف، سيشارك رئيس القسم الإعلامي المقترح في بناء استراتيجيات الاستحواذ والبيع المتبادل، وإنشاء قطاعات العملاء والجماهير التي يمكن استخدامها في برامج المشاركة، ضمن مسؤوليات أخرى. ومن المقرر أن يقوم رئيس العلامة التجارية بتطوير حملات إبداعية للهاتف المحمول مع أصول عبر المزيج التسويقي لترقية الشركة إلى أكثر من ٢,٥ مليار شخص حول العالم.
على الرغم من شكوك المنظمين
يبدو أن كاليبرا تواصل تطويرها وتوسيع فريق المهنيين العاملين في المشروع على الرغم من الشكوك التي أبدتها الجهات التنظيمية في العالم. ففي الخريف الماضي، تحدث ديفيد ماركوس، رئيس كاليبرا، عن مخاوف المنظمين من احتمال أن تؤدي عملة فيسبوك المستقرة إلى تعطيل السياسة النقدية للبنك المركزي وزعزعة استقرار النظام المالي العالمي.
وقد ادعى ماركوس من قبل أن معايير مكافحة غسل الأموال في ليبرا ستكون أفضل من شبكات المدفوعات الأخرى. وذكر أن تقنية بلوكتشين الأساسية للشبكة ستسمح للمنظمين بتتبع المعاملات وتحديد الأنشطة المشبوهة بشكل أفضل، مضيفًا:
"يمكّن دفتر السجلات المفتوح - بلوكتشين - المنظمين من النظر إلى ما يحدث بأنفسهم وتحديد مكان الخطر دون الاعتماد على التقارير. وتقع على عاتقنا مسؤولية القيام بهذا العمل، والآن بعد أن أصبح لدينا بنية الحوكمة في مكانها الصحيح، يمكننا الآن إثبات هذا التحسن."
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