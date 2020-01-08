كاليبرا من فيسبوك تبحث عن اثنين من محترفي التسويق

تام شمس - الأربعاء 8 يناير 2020 08:52 مساءً - تبحث كاليبرا من فيسبوك عن اثنين من أخصائيي التسويق حيث تواصل الشركة تطوير مشروع عملة ليبرا المستقرة.

وتبحث الشركة عن رئيس لوسائل الإعلام والتسويق الرقمي والمجتمع ورئيس العلامة التجارية لوحدة المحفظة الرقمية كاليبرا. وتطلب الأدوار متقدمين لديهم خبرة لا تقل عن ١٥ عامًا في مجالات تخصصهم، بالإضافة إلى ما يزيد عن عشر سنوات من الخبرة القيادية وإدارة الأفراد.

ووفقًا لإعلانات الوظائف، سيشارك رئيس القسم الإعلامي المقترح في بناء استراتيجيات الاستحواذ والبيع المتبادل، وإنشاء قطاعات العملاء والجماهير التي يمكن استخدامها في برامج المشاركة، ضمن مسؤوليات أخرى. ومن المقرر أن يقوم رئيس العلامة التجارية بتطوير حملات إبداعية للهاتف المحمول مع أصول عبر المزيج التسويقي لترقية الشركة إلى أكثر من ٢,٥ مليار شخص حول العالم.

Advertisements

على الرغم من شكوك المنظمين

يبدو أن كاليبرا تواصل تطويرها وتوسيع فريق المهنيين العاملين في المشروع على الرغم من الشكوك التي أبدتها الجهات التنظيمية في العالم. ففي الخريف الماضي، تحدث ديفيد ماركوس، رئيس كاليبرا، عن مخاوف المنظمين من احتمال أن تؤدي عملة فيسبوك المستقرة إلى تعطيل السياسة النقدية للبنك المركزي وزعزعة استقرار النظام المالي العالمي.

وقد ادعى ماركوس من قبل أن معايير مكافحة غسل الأموال في ليبرا ستكون أفضل من شبكات المدفوعات الأخرى. وذكر أن تقنية بلوكتشين الأساسية للشبكة ستسمح للمنظمين بتتبع المعاملات وتحديد الأنشطة المشبوهة بشكل أفضل، مضيفًا: