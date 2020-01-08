شركة إقراض العملات المشفرة بلوك فاي تضيف الدعم للايتكوين ويو إس دي كوين

تام شمس - الأربعاء 8 يناير 2020 08:52 مساءً - أضافت شركة بلوك فاي لقروض العملات المشفرة الرئيسية دعمًا لأصلين جديدين إلى قائمتها من العملات الرقمية المدعومة.

فوفقًا لبيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ٨ يناير، أضافت الشركة العملة البديلة الرئيسية "لايتكوين" (LTC) و يو إس دي كوين (USDC) - وهي العملة المستقرة المدعومة بالدولار من بورصة العملات المشفرة الرئيسية في الولايات المتحدة "كوين بيز".

وتعني الإضافات الجديدة أن مستخدمي بلوك فاي يمكنهم الآن التداول والحصول على القروض بالإضافة إلى الفوائد باستخدام العملات المشفرة المذكورة أعلاه. كما يمكن للعملاء كسب الفائدة المركبة الشهرية من خلال حساب بلوك فاي إنترست (BIA). وتحمل USDC نسبة مئوية سنوية (APY) قدرها ٨,٦٪، في حين أن النسبة السنوية للايتكوين من خلال الحساب هي ٣,٨٪.

وستتوفر لايتكوين وUSDC أيضًا على منصة التداول الجديدة الخاصة ببلوك فاي، إلى جانب العملات الرقمية الرئيسية الأخرى مثل بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وجيميني دولار (GUSD).

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الاهتمام بقروض العملات المشفرة ينمو

مع استمرار نضوج أسواق العملات، تستمر الأنواع الجديدة من الخدمات والحلول المتعلقة بالأصول الرقمية في الظهور. حيث بدأت قروض العملة المقرضة وخدمات الإقراض تكتسب قوة جذب خلال السوق الهابط لعام ٢٠١٨.

وقد أصبح الإقراض المشفر أكثر شعبية لعدة أسباب، بما في ذلك انخفاض أسعار الفائدة، وزيادة عدد المقترضين والمستثمرين الذين يحصلون على العملات المشفرة على الفور، والنظام المبسط للمقترضين، أي الأفراد الذين لم يتأهلوا للحصول على قرض بنكي بسهولة الحصول على المال الرقمي.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح خدمات إقراض العملات المشفرة لأصحاب العملات المشفرة على المدى الطويل وسيلة أخرى للاستفادة من ممتلكاتهم، بخلاف استراتيجية الاستثمار "الشراء والاحتفاظ". ومن خلال تقديم أصولهم للحصول على قروض، يمكنهم الحصول على أسعار فائدة، في بعض الحالات، أعلى بكثير من تلك المعروضة في القطاع المصرفي التقليدي.