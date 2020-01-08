حركة سعر XRP عكس حركات سعر Bitcoin و سعر ETH

مدد سعر XRP ارتفاعه وتداول نحو مستوى المقاومة 0.2250 دولار مقابل الدولار الأمريكي. في الآونة الأخيرة ، تم تصحيح XRP بشكل حاد ، ولكن تمكن Bitcoin من الصعود فوق 8000 و 8200 دولار.

يقلص سعر Ripple من المكاسب وقد انخفض حتى لاختبار مستوى الدعم عند 0.2080 دولار مقابل الدولار الأمريكي.

ظلت عملة البيتكوين في اتجاه إيجابي وارتفعت فوق مستوى المقاومة الرئيسي عند 8000 دولار.

يوجد مثلث انكماش رئيسي يتشكل مع دعم بالقرب من 0.2090 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج XRP / USD.

قد ينخفض الزوج بحدة نحو مستوى الدعم 0.2050 دولار قبل أن يبدأ بزيادة جديدة.

سعر XRP لا يزال في القاع

بالأمس ، شهدنا ارتفاعًا حادًا فوق مستوى المقاومة 0.2120 دولار مقابل الدولار الأمريكي. ارتفع سعر XRP حتى فوق 0.2200 دولار ، وشكل مستوى مرتفعًا عند 0.2253 دولار ، وبدأ مؤخرًا تصحيح هبوطي كبير.

من ناحية أخرى ، كانت هناك مكاسب قوية في البيتكوين أعلى من 8000 و 8200 دولار. ارتفع BTC نحو مستوى 8500 دولار وهو حاليا تصحيح أقل.

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بالنظر إلى XRP ، كان هناك انخفاض تحت منطقة الدعم 0.2200 دولار. علاوة على ذلك ، تم تداول السعر دون مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للحركة الصعودية من أدنى مستوى عند 0.1937 دولار إلى أعلى مستوى في 0.2253 دولار.

أخيرًا ، انخفض السعر إلى أقل من 0.2100 دولار واختبر منطقة دعم 0.2080 دولار. يبدو أن هناك مثلث انكماش رئيسي يتشكل مع دعم بالقرب من 0.2090 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج XRP / USD.

تشير حركة السعر الحالية إلى أن هناك فرصًا لتحقيق اتجاه هبوطي آخر دون مستوى 0.2100 دولار. يقع الدعم الرئيسي بالقرب من مستوى 0.2050 دولار والمتوسط ​​المتحرك البسيط لكل 100 ساعة.

يقع الدعم الوسيط بالقرب من مستوى تصحيح فيب 61.8% للحركة الصعودية من أدنى مستوى عند 0.1937 دولار إلى أعلى مستوى في 0.2253 دولار. إذا كان هناك تراجع آخر دون 0.2100 دولار ، فمن المرجح أن يحمي المضاربون على الارتفاع منطقة دعم 0.2050 دولار. أي خسائر أخرى قد تقود السعر نحو المستوى المحوري البالغ 0.2000 دولار.

الانخفاضات الحالية هي فرصة شراء؟

إذا انخفض سعر XRP مرة أخرى إلى أقل من 0.2100 دولار ، فيمكن اعتباره فرصة شراء مناسبة. دعم 0.2050 دولار يحمل مفتاح الاتجاه الصعودي الحالي والصعودي. فقط إذا كسر السعر دعم 0.2000 دولار ، فهناك فرص لتغيير الاتجاه إلى الاتجاه الهبوطي.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يقلص سعر ريبل المكاسب ، لكن يبدو أن الاتجاه الصعودي الذي نشأ مؤخرًا لم ينته بعد ما لم يكن هناك إغلاق أدنى من 0.2000 دولار. وعلى الجانب العلوي ، من المرجح أن يهدف السعر إلى اختبار 0.2400 دولار.