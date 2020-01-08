سعر ETH يتردد ولكن الارتفاع فوق 150 دولار هو الهدف التالي

ارتفع سعر ETH بشكل ثابت فوق مستويات المقاومة 142 دولار و 145 دولار مقابل الدولار الأمريكي. علاوة على ذلك ، ارتفعت عملة البيتكوين بما يقرب من 5% فوق 8400 دولار ، مما فتح الأبواب لكسر صعودي في ETH أعلى من 150 دولار.

تم تداول سعر الأثير إلى أعلى مستوى جديد في عام 2020 عند 148 دولارًا ويتحرك حاليًا مقابل الدولار الأمريكي.

يبدو أن السعر يكافح لاكتساب زخم أعلى من 148 و 150 دولار.

خط الاتجاه الصعودي المهم الذي تم تسليط الضوء عليه يوم أمس لا يزال قائمًا مع وجود دعم بالقرب من 142 دولار على الرسم البياني لكل ساعة من ETH / USD.

صعدت عملة البيتكوين 500 دولار ، واختبرت مساحة 8450 دولارًا وتقوم بتصحيحها حاليًا.

ارتفاع سعر Ethereum باطراد

في الجلسات القليلة الماضية ، كانت هناك مكاسب ثابتة في Ethereum أعلى من المقاومة 140 أمام الدولار الأمريكي. علاوة على ذلك ، تجاوز سعر ETH مستويات المقاومة 142 و 145 دولار.

أخيرًا ، تم تداول السعر إلى أعلى مستوى جديد في عام 2020 عند 148 دولارًا وهو يعزز مكاسبه حاليًا. يتداول بالقرب من مستوى تصحيح فيب 23.6% للحركة الصعودية من مستوى 139 دولار إلى 148 دولار.

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يبدو أن السعر يجد الدعم بالقرب من مستوى 145 دولار. يتراوح الدعم الرئيسي التالي بين 143 و 144 دولارًا. علاوة على ذلك ، فإن مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للحركة الصعودية من مستوى 139 إلى 148 دولار يقع أيضًا بالقرب من مستوى 143.50 دولار.

الأهم من ذلك أن خط الاتجاه الصعودي المهم الذي تم تسليط الضوء عليه يوم أمس لا يزال قائمًا مع وجود دعم بالقرب من 142 دولار على الرسم البياني لكل ساعة من ETH / USD. لذلك ، فإن الانخفاضات في Ethereum قد تجد الدعم بالقرب من 143 و 142 دولار.

طالما أن السعر أعلى مستوى دعم 142 دولارًا ، فمن المحتمل أن يدفع المضاربون على الارتفاع السعر فوق مستويات المقاومة 148 و 150 دولارًا. قد يكون الهدف الرئيسي التالي بالنسبة لهم هو منطقة المقاومة 158 دولار الرئيسية على المدى القريب.

مناطق الشراء الهامة ل ETH

إذا كان هناك كسر هبوطي دون مستوى الدعم 142 دولارًا ، فقد يبدأ السعر في امتداد الجانب السلبي نحو منطقة الدعم 138 دولارًا ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 ساعة.

يقع الدعم الرئيسي بالقرب من مستوى 135 دولار ، حيث من المحتمل أن يتخذ الثيران موقفًا. قد يبدأ السعر أي خسائر أخرى في انخفاض جديد نحو مستوى الدعم 128 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني، يظهر سعر Ethereum إشارات إيجابية فوق مستوى دعم 142 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 ساعة. على المدى القصير ، قد يكون هناك انخفاض بسيط ، ولكن من المرجح أن يرتد السعر مجددًا ويتجاوز 148 و 150 دولارًا.