البيتكوين قد يصل الى مستويات 9 آلاف و 10 آلاف دولار

حطم البيتكوين بضع عقبات مهمة بالقرب من 7500 و 8000 دولار على الرسم البياني اليومي مقابل الدولار الأمريكي. حركة سعر BTC تشير إلى ارتفاع قوي نحو 9100 دولار أو حتى 10000 دولار.

ارتفع سعر البيتكوين 500 دولار واستقر فوق مستوى المقاومة الرئيسي البالغ 8000 دولار مقابل الدولار الأمريكي.

تم تشكيل قمة جديدة لعام 2020 بالقرب من 8464 دولار والسعر يصحح حاليًا أقل.

كان هناك اختراق فوق خط الاتجاه الهبوطي الرئيسي مع وجود مقاومة بالقرب من 7630 دولار على الرسم البياني اليومي لزوج BTC / USD.

يتداول الزوج أيضًا فوق متوسط الحركة البسيط لمدة 100 يوم وقد يرتفع أكثر نحو 9000 دولار.

البيتكوين يتجه نحو مستويات قياسية أخرى

في الآونة الأخيرة ، كانت هناك تحركات صعودية في عملة البيتكوين فوق منطقة المقاومة 7500 دولار مقابل الدولار الأمريكي. الأهم من ذلك ، كان هناك بعض الاختراقات الصعودية الرئيسية على الرسم البياني اليومي.

يشير الرسم البياني اليومي إلى أن السعر شكل قاعدة دعم قوية بالقرب من 6560 دولار قبل بدء الارتفاع الحالي. كان هناك اختراق واضح فوق خط الاتجاه الهبوطي الرئيسي مع وجود مقاومة بالقرب من 7630 دولار.

نتيجة لذلك ، ارتفع سعر البيتكوين فوق مستوى المقاومة 8000 دولار واستقر فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم. توقف الارتفاع الأخير بالقرب من مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للحركة الهبوطية من أعلى مستوى عند 1064 $ إلى 6449 دولار.

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ومع ذلك ، فإن حركة السعر الحالية ، والاختراقات الصعودية فوق خط الاتجاه و متوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 100 يوم تشير إلى أن المضاربين على الارتفاع يصطفون للارتفاع التالي فوق مستوى المقاومة البالغ 8500 دولار.

تقع المقاومة الرئيسية التالية بالقرب من مستويات 9000 دولار و 9،100 دولار. مستوى تصحيح فيب 61.8 ٪ للحركة الهبوطية من أعلى مستوى عند 10564 إلى 6449 دولار هو أيضا بالقرب من مستوى 9000 دولار.

إذا استمر السعر في اكتساب زخم أعلى من 9100 دولار ، فهناك فرص للتقدم نحو منطقة المقاومة التي تبلغ 10000 دولار.

الانخفاضات لا يزال مدعوم في BTC

على المدى القصير ، قد يكون هناك تصحيحات على الجانب السلبي. في الحالة المذكورة ، يقع الدعم الأولي بالقرب من مستوى 8300 دولار.

يقع الدعم الرئيسي بالقرب من مستوى 8000 دولار أو المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم ، والذي كان منطقة الاختراق الأخيرة. أي خسائر أخرى قد تقود السعر نحو منطقة الدعم 7500 دولار على المدى القريب.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يظهر سعر البيتكوين الكثير من الإشارات الإيجابية فوق دعم 8000 دولار و متوسط الحركة اليسيط لمدة 100 يوم. طالما لا يوجد إغلاق يومي أدنى من متوسط الحركة 100 ، هناك فرص لارتفاع قوي نحو مستوى المقاومة التالية 10000 دولار.