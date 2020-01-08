جولة تمويل بقيمة ١٧ مليون دولار في شركة ناشئة لجلب تكنولوجيا بلوكتشين إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة

تام شمس - الأربعاء 8 يناير 2020 02:55 صباحاً - بينما يواصل صندوق بيتكوين المتداول في البورصة التهرب من الأسواق الأمريكية، حصلت إحدى الشركات الناشئة على ١٧ مليون دولار يبدو أنها مخصصة لجلب تكنولوجيا بلوكتشين إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البورصات.

حيث أعلنت ويزدوم تري الاستثمار في شركة ناشئة تدعى سيكارنسي، واحدة من أفضل شركات بناء بلوكتشين على مستوى المؤسسات في المجال المالي والتنظيمي، في بيان صحفي صدر يوم ٧ يناير.

وتتطلع ويزدوم تري، وهي شركة لإدارة الأصول ومؤيدة لصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، إلى الاستفادة من تقنية بلوكتشين لسوق الصناديق المتداولة في البورصة. وبعد جولة التمويل المعلنة، تهدف ويزدوم تري إلى العمل مع سيكارنسي لتوسيع نطاق توافر صناديق الاستثمار المتداولة عبر تقنية بلوكتشين.

وقد حصلت شركة سيكارنسي على ١٧,٦٥ مليون دولار من إجمالي الاستثمارات، وتلقت أموالًا من ويزدوم تري، ومكتب أبو ظبي للاستثمار (ADIO)، ومجموعة مونيكس، والعديد غيرها.

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استخدام بلوكتشين لصناديق الاستثمار المتداولة

ترى ويزدوم تري أن بلوكتشين فرصة لتعزيز عالم الصناديق المتداولة في البورصة الحالي وجلب الصناديق المتداولة في البورصة إلى المزيد من المستخدمين، تمشيًا مع اللوائح، حسبما أشار البيان. وتضيف سيكارنسي خبرة بلوكتشين إلى المزيج، بما في ذلك المجالات المتعلقة بالامتثال والهوية.

وقد قال مؤسس ويزدوم تري والرئيس التنفيذي جوناثان شتاينبرغ إنه يرى أداءً ضعيفًا فيما يتعلق بالحلول الحالية لبلوكتشين. حيث قال شتاينبرغ في بيان صحفي:

"إن استثمارنا في سيكارنسي هو نتيجة مراجعة متعددة السنوات لتقنية بلوكتشين والمشهد الطبيعي المرتبط بها. وفي مراجعتنا، وجدنا حالات للتطبيقات غير الضرورية للتكنولوجيا وضعف الامتثال للوائح الحالية؛ ومع ذلك، هناك العديد من عناصر تقنية بلوكتشين والتي، عند تطبيقها بشكل صحيح، ستعود بالفائدة على المستثمرين."

ويواصل المنظمون البحث في صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى في الوقت الحالي، حيث من المقرر أن تقرر هيئة الأوراق المالية والبورصات حول صندوق بيتكوين المتداول في البورصة بحلول فبراير ٢٠٢٠، حسبما ذكر كوينتيليغراف.