منصة أندرويد الآن تستقبل تطبيق تداول كوين بيز برو

تام شمس - الأربعاء 8 يناير 2020 02:55 صباحاً - وسعت كوين بيز التوافق لمنصة التداول الخاصة بها، كوين بيز برو.

حيث قالت كوين بيز في إعلان في ٧ يناير، إن تطبيق كوين بيز برو للهاتف المحمول متاح الآن على نظام التشغيل أندرويد. وقد كشفت البورصة عن تطبيق برو لمستخدمي آي فون (iOS) في أكتوبر ٢٠١٩.

ويقول منشور المدونة إن كوين بيز برو على نظام أندرويد يقوم بتحديث التحديثات إلى إصدار تطبيق iOS المتاح بالفعل، بما في ذلك إمكانات إيداع وسحب العملات المشفرة والورقية (USD‏، CAD، إلخ)، بالإضافة إلى ميزات أمان إضافية. كما قامت كوين بيز أيضًا بتحديث تطبيق برو iOS ليشمل هذه القدرات.

الجدل المحيط بالتطبيقات اللامركزية

ومع ذلك، قد تعاني التطبيقات اللامركزية (DApps) في الأيام المقبلة بسبب الحظر والقيود الأخيرة. حيث قامت غوغل مؤخرًا بإخراج محفظة إيثريوم (ETH) والتطبيق اللامركزي "ميتاماسك" من متجر تطبيقات غوغل بلاي، مدعية أن التطبيق استضاف "خدمات خادعة"، حسبما أشار كوينتيليغراف يوم ٢٦ ديسمبر.

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وقد تعاني كوين بيز برو، بالإضافة إلى التطبيقات اللامركزية الأخرى، أيضًا من سياسة متجر آب ستور من أبل، وفقًا لتقرير كوينتيليغراف يوم ٢٩ ديسمبر.

حيث قال بريان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيز: "يبدو أن شركة أبل تقضي على استخدام التطبيقات اللامركزية من متجر التطبيقات".

أخبار أخرى من كوين بيز برو

أشار كوين بيز في تطبيق المدونة الخاص به اليوم، إلى أن تطبيق كوين بيز برو iOS استضاف حجم تداول كبير منذ افتتاحه في الخريف الماضي، مما يشير إلى اهتمام المستخدمين.

وعلى مدار العامين الماضيين، أضافت كوين بيز برو أيضًا العديد من الأصول الرقمية إلى منصتها، بما في ذلك داش وتيزوس وتشين لينك.