خبيرٌ اقتصادي في صندوق النقد الدولي: على الرغم من كونها "مثيرة للاهتمام"، فلن تؤثر العملات المشفرة على الدولار

تام شمس - الأربعاء 8 يناير 2020 02:55 صباحاً - اكتسبت العملات الرقمية مكانة بارزة على مدى السنوات القليلة الماضية، على الرغم من أن هذه الخيارات لن تنزع الدولار الأمريكي من مكانته البارزة، وفقًا لما ذكره كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث.

وقال غوبيناث في مقال رأي لصحيفة "فاينانشيال تايمز" يوم ٦ يناير إنه "ربما أدت التحسينات في تقنية الدفع إلى خفض تكلفة التحويل من المدفوعات النقدية إلى المدفوعات الرقمية، لكن لا توجد أدلة تذكر على أنها فعلت الكثير لتقليل نفقات الانتقال بين العملات"، مضيفًا:

"لقد أبقت التصورات السائدة عن سلامة واستقرار الدولار على هيمنته على النظام النقدي الدولي منذ عقود".

تنظيم واعتماد العملات الرقمية

في يونيو ٢٠١٩، أصدر فيسبوك تقرير الإصدار الرسمي لعملته "ليبرا"، وهو أصل رقمي تدعمه مجموعة من الأصول المالية والعملات. ومنذ ذلك الحين واجه المشروع ردة فعل تنظيمية كبيرة.

بالإضافة إلى ذلك، دخلت بلدان مثل الصين الحلبة، حيث تتطلع إلى إصدار عملاتها الرقمية الوطنية.

وكتب غوبيناث: "في حين أن هذه إمكانيات مثيرة للاهتمام، فهي غير محتملة على المدى القريب".

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مرونة الدولار

من حيث الأساس المنطقي، أشار غوبيناث إلى أهمية الدولار الأمريكي في التجارة والمصارف في جميع أنحاء العالم، وإلى الزيادة المتزايدة باستمرار في استخدام الدولار الأمريكي - وهو تأثير من نوع الدومينو.

كما قارن الاقتصادي بين العملات الرقمية واليورو، الذي لم يتمكن من تجاوز الدولار، مشيرًا إلى العدد الكبير من الجوانب التي ساهمت في نجاح وهيمنة العملة الوطنية.

كما أشار غوبيناث إلى المؤسسات والضمانات الخاصة بالمستثمرين الموجودة بالدولار الأمريكي، مما يزيد من قوتها.

وباختصار، أوضحت غوبيناث خلال مقالتها أن هناك الكثير من العوامل المعقدة التي تقف حاليًا في طريق العملة الرقمية التي تسعى إلى استبدال الدولار الأمريكي.

وقد يتم اختبار هذه المياه قريبًا حيث تتوقع آي بي إم وجود عملة رقمية للبنك المركزي في غضون خمس سنوات، وفقًا لتقرير كوينتيليغراف.