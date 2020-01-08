هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تمنح الأولوية للعملات المشفرة في عام ٢٠٢٠، لكن تلمح بنهج أكثر لطفًا

تام شمس - الأربعاء 8 يناير 2020 02:55 صباحاً - تواصل هيئة سوق الأوراق المالية بالولايات المتحدة التدقيق في العملات المشفرة حيث يضيف مكتب الامتثال التابع لها الأصول المالية والتقنية إلى قائمة أولوياتها السنوية.

ووفقًا للإعلان الصادر في ٧ يناير من مكتب فحص والتحقق من الامتثال التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات، وضعت الوكالة تقنيات مالية جديدة بما في ذلك الأصول الرقمية ضمن الاهتمامات الرئيسية في السنة المالية القادمة.

وعلى حد تعبير الهيئة التنظيمية، فإن التطورات التكنولوجية الجديدة في تكوين رأس المال والمشورة الاستثمارية "تستحق الاهتمام والمراجعة المستمرة".

عمل مكتب فحص والتحقق من الامتثال

أصدر مكتب فحص والتحقق من الامتثال إعلانًا مشابهًا في بداية عام ٢٠١٩. وفي ذلك الوقت، قال المكتب:

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"سيواصل مكتب فحص والتحقق من الامتثال مراقبة العرض والبيع، والتداول، وإدارة الأصول الرقمية، وحيثما تكون المنتجات أوراق مالية، سنفحص الامتثال القانوني."

ونظرًا لأن المكتب المسؤول عن التحقيق في الاستخدام غير المشروع للأوراق المالية، فمن المنطقي أن يكون مكتب فحص والتحقق من الامتثال في حالة تأهب للامتثال، لكن إعلان اليوم قد يشير إلى حدوث تغيير قوي.

وتختلف أولويات مكتب فحص والتحقق من الامتثال لعام ٢٠٢٠ للعملات المشفرة عن أولويات عام ٢٠١٩ من حيث أنها تبدو أكثر اهتمامًا بالإمكانات الإيجابية للتكنولوجيات المالية. وكتب المكتب أن "مكتب فحص والتحقق من الامتثال سيواصل أيضًا تحديد وفحص الشركات المسجلة في بورصة الأوراق المالية العاملة في مجال الأصول الرقمية" - وربما يشير إلى موقف أقل ثأرًا تجاه العملات المشفرة في عام ٢٠٢٠.

زيادة الاهتمام بالعملات المشفرة من الحكومة الأمريكية

لا تكاد تكون الأخبار مفاجئة، نظرًا للارتفاع الكبير في التفاعلات بين السلطات القانونية والعملات المشفرة على مدار عام ٢٠١٩. ففي صباح هذا اليوم فقط، أبلغت بورصة العملات المشفرة "كراكن" عن ارتفاع كبير في الطلبات المقدمة من أجهزة إنفاذ القانون للتحقيق في المعاملات في البورصة. وبالمثل، فإن دائرة الإيرادات الداخلية - وهي سلطة الضرائب في البلاد - كانت حازمة بشكل متزايد في تتبع العملات المشفرة لأغراض الضرائب.