سعر Ripple XRP يستعد لصعود آخر نحو 0.24 دولار

ارتفع سعر Ripple XRP أكثر من 15% بعد أن كسر المقاومة الرئيسية 0.2 دولار مقابل الدولار الأمريكي. يستهدف المضاربون على الارتفاع من XRP الآن 0.232 أو 0.24 دولار ، بالنظر إلى معنويات السوق الحالية لعملة البيتكوين.

ارتفع سعر Ripple XRP فوق مستويات المقاومة 0.2 و 0.212 دولار مقابل الدولار الأمريكي.

اكتسبت سعر Bitcoin أيضًا أكثر من 5% واختبرت المقاومة الرئيسية البالغة 8000 دولار.

كان هناك اختراق فوق خط الاتجاه الهبوطي الرئيسي مع وجود مقاومة بالقرب من 0.1985 دولار على الرسم البياني للأربع ساعات لزوج XRP / USD.

تم تحقيق الهدف الصعودي الأول عند 0.212 دولار ، ويبدو أن المضاربين على الارتفاع يتطلعون إلى اختبار 0.2320 دولار.

ارتفاع سعر Ripple XRP لم يتنهي بعد

ناقشنا بالأمس فرص حدوث صعود هائلة في اتجاه 0.21 دولار مقابل الدولار الأمريكي. لقد كسر XRP مستوى المقاومة 0.2 دولار وارتفع أكثر من 15%.

الأهم من ذلك ، أنه كسر العديد من العقبات في الطريق ، بما في ذلك 0.2050 و 0.2120 دولار.

كان هناك اختراق فوق خط الاتجاه الهبوطي الرئيسي مع وجود مقاومة بالقرب من 0.1985 دولار على الرسم البياني للأربع ساعات لزوج XRP / USD.

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ارتفع السعر فوق مستوى تصحيح فيب 61.8% للحركة الهبوطية الرئيسية من أعلى مستوى عند 0.2326 دولار إلى أدنى مستوى عند 0.1743 دولار. أخيرًا ، اختبر السعر مستوى المقاومة 0.2250 دولار وهو يعمل الآن على توطيد المكاسب.

يبدو أن الارتفاع الأخير في عملة البيتكوين نحو مستوى المقاومة 8000 دولار قد ساهم في ارتفاع سعر ريبل. ومع ذلك ، يتداول السعر الآن فوق مستوى تصحيح فيب 76.4% للحركة الهبوطية الرئيسية من أعلى مستوى عند 0.2326 إلى أدنى مستوى عند 0.1743 دولار.

وبالتالي ، هناك فرص كبيرة لدفع آخر نحو منطقة المقاومة 0.2320 دولار. إذا نجح المضاربون على الارتفاع في دفع السعر فوق 0.2320 دولار ، فقد يكون الهدف النهائي هو 0.2400 دولار على المدى القريب.

تحول سعر XRP المقاومة للدعم

إذا كان هناك تصحيح هبوطي ، فسيظل Ripple مدعومًا جيدًا بالقرب من مستوى 0.2150 دولار. يقع الدعم الرئيسي الأول بالقرب من منطقة 0.2100 دولار.

يقع الدعم الرئيسي للاتجاه الصعودي الحالي بالقرب من منطقة 0.2 دولار ، والتي كانت بمثابة مقاومة قوية في الأسابيع القليلة الماضية.

بالنظر إلى الرسم البياني ، من المرجح أن يستمر سعر ريبل صعوديًا نحو منطقة المقاومة 0.2320 دولار في الأيام القادمة. ومع ذلك ، قد يكون الاختراق المقنع والمتابعة أعلى من 0.2320 دولار أمرًا صعبًا ما لم ترتفع عملة البيتكوين عن 10K دولار.