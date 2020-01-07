سعر Bitcoin يتحدى أيام الجاذبية ولكن يوجد تصحيح على المدى القصير

ارتفع سعر Bitcoin بأكثر من 5% ليتخطى مستويات المقاومة 7700 و 7800 مقابل الدولار الأمريكي. اختبر سعر BTC حاجز 8000 دولار وقد يصحح انخفاضًا على المدى القصير.

تم تداول سعر البيتكوين إلى أعلى مستوى جديد في عام 2020 بالقرب من 8000 دولار مقابل الدولار الأمريكي.

على الرغم من كل العقبات بالقرب من 7700 و 7800 دولار ، تمكن الثيران من اكتساب القوة.

كان هناك اختراق فوق مثلث انكماش رئيسي مع وجود مقاومة بالقرب من 7620 دولار على الرسم البياني لكل ساعة لزوج BTC / USD.

من المحتمل أن يكون هناك تصحيح قصير المدى نحو مستويات الدعم 7750 و 7680 دولار.

سعر Bitcoin يحقق قمة 8000 دولار

ناقشنا أمس فرص ارتفاع عملة البيتكوين نحو مستوى المقاومة 7800 و 8000 دولار مقابل الدولار الأمريكي. تغلب BTC على جميع العقبات وتمكن من الصعود فوق منطقة المقاومة 7800 دولار.

كان هناك إغلاق فوق المستوى المحوري 7700 دولار والمتوسط ​​المتحرك البسيط 100 ساعة. الأهم من ذلك ، كان هناك اختراق فوق مثلث انكماش رئيسي مع وجود مقاومة بالقرب من 7620 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

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ارتفع الزوج نحو مستوى المقاومة 8000 دولار ، حيث ظهر الباعة. تم تشكيل قمة جديدة لعام 2020 بالقرب 8000 دولار والسعر يصحح حاليًا أقل. تم تداوله دون مستوى تصحيح فيب 23.6% من الارتفاع الأخير من أدنى مستوى عند 7486 إلى 8000 دولار.

على الجانب السلبي ، يوجد دعم مبدئي بالقرب من منطقة 7800 دولار. ومع ذلك ، فإن الدعم الرئيسي الأول هو بالقرب من مستوى 7740 دولار. علاوة على ذلك ، فإن مستوى تصحيح فيب 50% للارتفاع الأخير من مستوى 7486 دولار إلى مستوى 8000 دولار يقع أيضًا بالقرب من مستوى 7740 دولار.

إذا كان هناك تصحيح هبوطي ممتد ، فقد يختبر سعر البيتكوين دعم 7680 دولار.

فرص تحرك صعودي آخر في BTC

يبدو أن BTC توقف بالقرب من منطقة المقاومة الرئيسية البالغة 8000 دولار. لذلك ، لا يمكن تجاهل تصحيح قصير المدى تحت منطقة 7800 دولار.

من المرجح أن يجد السعر عروضًا للشراء بالقرب من 7740 أو 7680 دولارًا. و قد ستقر السعر قليلا في جلسات المقبلة قبل ارتفاع آخر نحو 8000 دولار أو حتى 8150 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، من المحتمل أن يصحح سعر البيتكوين هبوطيًا نحو 7680 دولارًا قبل زيادة جديدة. فقط إذا استقرت دون مستوى 7500 دولار ، يمكن أن يتحكم المضاربون على الهبوط وقد ينخفض ​​السعر إلى 7000 دولار.