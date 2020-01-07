الهيئة التشريعية لولاية فرجينيا تتطلع إلى بلوكتشين من أجل الانتخابات

تام شمس - الثلاثاء 7 يناير 2020 02:56 صباحاً - في الولايات المتحدة، تتطلع الهيئة التشريعية لولاية فرجينيا إلى دراسة بلوكتشين لتحسين الانتخابات والتصويت.

تم تقديم مشروع قانون جديد مسبقًا في ٢٧ ديسمبر، والمقرر تقديمه في ٨ يناير وقد ظهر في الجمعية العامة لولاية فرجينيا ويطلب مزيدًا من الدراسة في الانتخابات القائمة على أساس بلوكتشين. ويطلب مشروع القانون، قرار مجلس النواب المشترك رقم ٢٣، من إدارة الانتخابات تحديد إذا ما كان ينبغي اعتبار تكنولوجيا بلوكتشين لتأمين سجلات الناخبين ونتائج الانتخابات.

ماذا يمكن أن يعني مشروع القانون لانتخابات فرجينيا

راعية مشروع القانون هي مندوبة الدولة وأخصائية الأمن السيبراني هالة أيالا (جمهوري-٥١). وهو ينتظر حاليًا تعيين اللجان، وسيكون أمامه طريق طويل قبل أن يصبح قانونًا. ومع ذلك، يمكن أن يغير الطريقة التي يصوت بها أكثر من ثمانية ملايين شخص.

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ووفقًا للمبادئ الحالية لمشروع القانون، سيتعين على الإدارة أيضًا تحديد إذا ما كانت تكاليف وفوائد استخدام تقنية بلوكتشين تفوق تكاليف إجراءات التسجيل التقليدية وأمن الانتخابات. ومن المتوقع أن يقدم القسم أيضًا توصيات حول كيفية تنفيذ التكنولوجيا.

التصويت عبر بلوكتشين في أماكن أخرى بالولايات المتحدة

كانت الولاية المجاورة لولاية فرجينيا الغربية أول ولاية تقدم تصويتًا عبر الهواتف المحمولة على أساس بلوكتشين في الانتخابات الفيدرالية. وفي مايو ٢٠١٨، أكملت الانتخابات التمهيدية لولاية فرجينيا الغربية أول تصويت تديره الحكومة ويدعمه بلوكتشين في تاريخ الولايات المتحدة.

ومنذ ذلك الحين، قامت كل من مدينة دنفر وكولورادو c x0o ومقاطعة يوتا بولاية يوتا ببرنامجين تجريبيين انتخابيين ناجحين على التصويت.