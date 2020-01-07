عشاق نادي يوفنتوس لكرة القدم يختارون أغنية هدف جديدة عبر منصة قائمة على التوكنات

تام شمس - الثلاثاء 7 يناير 2020 02:56 صباحاً - استخدم مشجعو نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم منصة سوسيوس للتصويت على الأغنية ليتم لعبها عندما يسجلون هدفًا في الاستاد على أرضهم.

ويمثل التصويت أول استطلاع يتم إجراؤه على سوسيوس، وهي عبارة عن منصة تصويت قائمة على التوكنات للرياضة، وحالة استخدام حقيقية لتوكن JUV بالفريق، وفقًا لمنشور مدونة بتاريخ ٦ يناير. بعد الاستطلاع الذي بدأ في ديسمبر، اختار المشجعون الأغنية ٢ بواسطة Blur لتكون الأغنية الجديدة التي ستلعب في ملعب إليانز ليوفنتوس في كل مرة يسجل فيها الفريق هدفًا.

إعطاء صوت للجماهير في جميع أنحاء العالم

لاحظت المدونة إدراج فعال للمشاركين في الاستطلاع، حيث شارك الآلاف من المعجبين من جميع أنحاء العالم في التصويت. وقد تحدث ألكساندر دريفوس، الرئيس التنفيذي لشركة سوسيوس، مع كوينتيليغراف حول أهمية الحدث في تاريخ التوكنات، قائلًا:

"حتى الآن، كانت معظم توكنات الخدمة التي رأيناها تتعلق بالبروتوكول والطبقات. وكان هذه تدور حول بلوكتشين نفسها. لأول مرة، يمكنك رؤية فائدة الأصل القائم على بلوكتشين والذي يستخدم في الواقع الحقيقي بواسطة أشخاص حقيقيين. إنها مرحلة مبكرة جدًا وكان ذلك لأول مرة ولكنها حدثت، فنحن نستخدم بلوكتشين لسببين، أحدهما لخلق كمية محدودة من "توكنات المعجبين" والتي هي عبارة عن توكنات غير قابلة للاستبدال (ERC٢٠ في سلسلة إثبات السلطة لتشيليز في الوقت الحالي) والتي تعطي صوت للجماهير في جميع أنحاء العالم، ولكننا نستخدم بلوكتشين أيضًا من أجل نزاهة وشفافية التصويت." Advertisements

خطط لمزيد من التوسع

كشف دريفوس أن سوسيوس - التي تعمل على بلوكتشين تشيليز باستخدام توكن CHZ الأصلي الخاص بها - تستعد لإجراء استطلاعات مماثلة مع أندية كرة القدم الأخرى، بما في ذلك باريس سان جيرمان وأتليتكو ​​مدريد وغالاتاساري وويست هام وإي إس روما في الأسابيع القليلة المقبلة. أيضًا، ستقوم سوسيوس بتوسيع خيار التصويت القائم على التوكنات إلى فرق الرياضة الإلكترونية.

وعندما سئل عما يعنيه الاعتماد السائد لتكنولوجيا بلوكتشين، نص دريفوس على أن توكنات الخدمة الرئيسية الحقيقية بعيدة كل البعد عن سرد بيتكوين (BTC) والمدفوعات. حيث قال دريفوس إن "هذا هو استخدام بلوكتشين لشيء لا يمثل المدفوعات، وقد تم تصميمه بشكل حصري بسبب بلوكتشين. نحن لا نستبدل شيئًا كان موجودًا من قبل، لقد أنشأنا استخدامًا وابتكارًا جديدًا (توكن المعجبين، التأثير، إلخ ...) ونستخدم بلوكتشين لدعمه".

لقد مر توكن يوفنتوس الموسوم بالعلامة التجارية بعملية تطوير لمدة عام قبل أن يتم إصداره رسميًا في ٢ ديسمبر ٢٠١٩. وكان سعر التوكن في البداية ٢ يورو (٢,٢٢ دولار في ذلك الوقت) لكل توكن، في حين تم تعيين كمية محدودة من التوكنات المجانية متاحة من خلال ميزة الواقع المعزز لتطبيق Socios.com، "توكن هنت".