المؤسس المشارك المستبعد لشركة تعدين العملات المشفرة "بيتماين" يعارض تسريح العمال

تام شمس - الاثنين 6 يناير 2020 05:57 مساءً - عارض ميكري كيتوان تشان، المؤسس المشارك لبيتماين الذي تم إقالته مؤخرًا من قِبل الرئيس التنفيذي الحالي لشركة بيتماين، جيهان وو، علنًا تسريح العمال في الشركة.

وبما أنه يُقال إن بيتماين - وهي أكبر شركة في العالم لتعدين العملات المشفرة - تخطط لخفض قوتها العاملة بنسبة ٥٠٪ قبل التنصيف التالي لبيتكوين (BTC)، ادعى تشان أنه "يعارض بشدة تسريح العمال" في منشور على ويبو بتاريخ ٦ يناير موجه إلى موظفي بيتماين.

تشان يجادل بأن بيتماين لا يمكن أن تفقد قيادتها في سوق شديد التنافس

بصرف النظر عن الادعاء بأن بيتماين لا تحتاج إلى الاستغناء عن فريقه، جادل تشان بأن مثل هذه الخطوة ستكون أساسًا بمثابة انتحار للشركة. حيث كتب قائلًا:

"إلى جميع موظفي بيتماين: أنا أعارض بشدة تسريح العمال! نحن لا نحتاج إلى تسريح الناس! ولا يمكننا أن ندخل في لعبة انتحارية!" Advertisements

جادل تشان بأن التدفق النقدي في بيتماين يعتبر صحيًا، وأن "هناك قدر كبير من العملة الافتراضية المشفرة". قام تشان، وهو أكبر مساهم في بيتماين بحصة تبلغ ٦٠٪ من المبلغ عنها، بتحديد مكانة الشركة الرائدة في سوق تعدين العملات المشفرة عالي التنافسية. وأكد أن خفض عدد موظفي بيتماين إلى النصف سيسمح لشركات التعدين الأخرى بالاستحواذ على حصة بيتماين في السوق.

بيتماين بدأت في خفض عدد الموظفين هذا الصباح

وفي الوقت نفسه، يُزعم أن "تحسين الموظفين" لبيتماين قد بدأ هذا الصباح، وفقًا للتقارير المحلية يوم ٦ يناير. وقد قدمت بيتماين لموظفيها خطة تعويض، بينما قام بعض الموظفين بتوقيع اتفاقية إنهاء الخدمة. بالإضافة إلى ذلك، بدأ عدد من الباحثين عن العمل التواصل مع موظفي بيتماين المستقيلين.

وعند التواصل للحصول على تعليق، صرح متحدث باسم بيتماين، "استنادًا إلى ظروف السوق وتطورات الأعمال، نواصل إجراء تعديلات على موظفينا. ونتيجة لذلك، نحن أيضًا نبحث باستمرار عن مواهب جديدة ونرحب بمقدمي الطلبات من جميع مناحي الحياة."