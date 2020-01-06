الريبل يمهد لكسر صعودي حاسم ، ويبدو أن 0.2120 دولار هو الهدف

الريبل يصعد أعلى فوق 0.1950 مقابل الدولار الأميركي، في حين البيتكوين وEthereum تجاوز العقبات الرئيسية. لذلك ، من المرجح أن يرتفع سعر XRP إلى أكثر من 0.2000 و 0.2100 دولار.

يظهر سعر Ripple إشارات إيجابية أعلى من مستوى المقاومة 0.1920 دولار مقابل الدولار الأمريكي.

ارتفع بيتكوين فوق 7500 دولار ، مما فتح الأبواب لمزيد من المكاسب في المدى القريب.

هناك قناة صاعدة رئيسية تتشكل مع دعم بالقرب من 0.1940 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج XRP / USD.

هناك فرص كبيرة لكسر صعودي حاسم فوق منطقة المقاومة 0.2000 دولار.

سعر الريبل Ripple قد يتجاوز 0.22 دولار

في الآونة الأخيرة ، كانت هناك مكاسب قوية في البيتكوين والإيثيروم فوق 7500 دولار و 135 دولار على التوالي مقابل الدولار الأمريكي مما ادى الى أشتعال حركات صعودية في XRP فوق منطقة المقاومة 0.1900 دولار.

علاوة على ذلك ، كان هناك كسر فوق 0.1940 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط لكل 100 ساعة. تجاوز سعر Ripple مستوى تصحيح فيب 76.4% للحركة الهبوطية من أعلى مستوى عند 0.1974 دولار إلى مستوى 0.1937 دولار.

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يبدو أن السعر قد يتجاوز قريبًا مستوى التأرجح 0.1974 دولار على المدى القريب. تقع المقاومة الرئيسية التالية بالقرب من مستوى 0.1985 دولار. يتزامن مع مستوى امتداد 1.236 فيب للحركة الهبوطية من أعلى مستوى عند 0.1974 دولار إلى مستوى 0.1937 دولار.

في الحالة المذكورة ، توجد احتمالات كبيرة لكسر صعودي فوق منطقة المقاومة الرئيسية عند 0.22 دولار على المدى القريب. قد يكون الهدف التالي للثيران فوق 0.2000 دولار هو 0.2120 دولار لأنه يمثل منطقة محورية رئيسية.

أي مكاسب أخرى من المرجح أن تقود السعر نحو منطقة المقاومة 0.2250 دولار في الأيام المقبلة.

ماذا لو فشل XRP بالقرب من 0.2 دولار؟

إذا فشل سعر Ripple في تجاوز منطقة المقاومة عند 0.2000 دولار ، فقد يكون هناك تصحيح هبوطي آخر. يوجد دعم مبدئي بالقرب من مستوى 0.1950 دولار. مع ذلك ، يقع الدعم الرئيسي بالقرب من مستوى 0.1940 دولار.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك قناة صاعدة رئيسية تتشكل مع دعم بالقرب من 0.1940 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج XRP / USD. إذا كان هناك اختراق هبوطي دون مستوى الدعم 0.1940 دولار ، فمن المرجح أن ينحرف الاتجاه الصعودي الحالي في المدى القصير.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يتم تداول سعر الريبل بشكل واضح بانحياز إيجابي فوق مستويات الدعم 0.1920 و 0.1940 دولار. إذا بقي المضاربون على ارتفاع في الحركة فوق 0.1980 دولار ، فمن المرجح أن يرتفع السعر فوق 0.2000 و 0.2050 دولار.