الثيران تحاول بشدة دفع البيتكوين إلى سعر 7.8 ألف و 8 آلاف دولار

قد يبدأ البيتكوين في موجة صعودية قوية فوق 7500 دولار مقابل الدولار الأمريكي. ومع ذلك ، يجب أن يكون الثيران BTC حذرين عند المقاومة الشديدة بين 7700 و 8000 دولار.

سعر البيتكوين يكتسب قوة فوق مستويات المقاومة 7400 و 7،500 دولار.

هناك العديد من العقبات على الجانب العلوي ، بدءًا من 7640 دولارًا وحتى 8000 دولار.

يوجد خط اتجاه صعودي متصل يتشكل مع دعم بالقرب من 7360 دولار على الرسم البياني لكل ساعة لزوج BTC / USD.

قد يؤدي الفشل المستمر بالقرب من 7700 دولار و 7800 دولار إلى موجة هبوطية أخرى.

سعر البيتكوين يقترب من المقاومة

في الجلسات القليلة الماضية ، كانت هناك زيادة كبيرة في عملة البيتكوين فوق مستوى المقاومة 7300 دولار مقابل الدولار الأمريكي. علاوة على ذلك ، استقر BTC فوق مستوى 7400 دولار والمتوسط ​​المتحرك البسيط لكل 100 ساعة.

في الآونة الأخيرة ، كان هناك اختراق فوق خط الاتجاه الهبوطي على المدى القصير مع وجود مقاومة بالقرب من 7455 دولار على الرسم البياني للساعة. فتحت الأبواب لمزيد من المكاسب فوق مستوى المقاومة 7500 دولار.

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تم تداول السعر إلى أعلى مستوى جديد في عام 2020 عند 7572 دولار وهو الآن يصحح أدنى. يقع الدعم المبدئي على الجانب السلبي بالقرب من مستوى 7500 دولار. علاوة على ذلك ، مستوى تصحيح فيب 23.6% من الارتفاع الأخير من 7301 دولار إلى 7572 دولار هو أيضا بالقرب من منطقة 7500 دولار.

على الجانب العلوي ، توجد مقاومة فورية ل عملة البيتكوين بالقرب من 7580 و 7600 دولار. تقع المقاومة الرئيسية الأولى بالقرب من مستوى 7640 دولار. الأهم من ذلك ، هناك مجموعة من العقبات بين مستويات 7700 و 8000 دولار.

لذلك ، يحتاج الثيران إلى توخي الحذر حيث يقترب السعر من حاجز الـ 8000 دولار الرئيسي. إذا كان هناك اختراق ناجح فوق مستوى المقاومة 8000 دولار ، فقد يرتفع السعر نحو 8500 و 8800 دولار.

ماذا لو فشل BTC من الوصول الى 7700 دولار و 7800 دولار؟

كما ذكرنا ، هناك العديد من العقبات بين 7700 دولار و 8000 دولار. لذلك ، من الصعب تجاهل فرص رد الفعل الهبوطي دون 7500 و 7450 دولار.

يقع الدعم الرئيسي الأول بالقرب من مستوى 7400 دولار ، يتبعه خط اتجاه صعودي متصل بالقرب من 7360 دولار على نفس الرسم البياني. إذا نجحت الدببة في دفع السعر إلى ما دون خط الاتجاه ، فهناك خطر حدوث تراجع أكبر نحو منطقة الدعم 7200 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يرتفع سعر البيتكوين بثبات في الاتجاه الصعودي ، و العقبة التالية تبدأ من 7640 دولارًا. إذا استمر المضاربون على الارتفاع في دفع السعر بقوة نحو الاعلى، فمن المحتمل أن نشهد كسرًا أعلى من 8000 دولار. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فقد يقوم السعر بإعادة النظر في 7200 دولار.