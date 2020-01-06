بنك الصين الشعبي "يتقدم بسلاسة" مع اليوان الرقمي

تام شمس - الاثنين 6 يناير 2020 03:52 مساءً - يذكر البنك المركزي الصيني، بنك الصين الشعبي (PBoC)، أنه "يتقدم بسلاسة" من خلال تطويره للعملة الرقمية المدعومة من الحكومة.

وقد أصدر البنك بيانه خلال مؤتمر عمل عقد في بكين في الفترة من ٢ إلى ٣ يناير، وفقًا لبيان صحفي رسمي نُشر يوم أمس، ٥ يناير.

خمس سنوات في الصنع

حسبما ذُكر، كرست الصين خمس سنوات من أعمال البحث وتطوير النظام لعملتها الرقمية للبنك المركزي (CBDC) المقبلة، وشرعت في إجراء أول تجريبي لها في العالم الحقيقي للعملة في ديسمبر ٢٠١٩.

وكشكل من أشكال العملات القانونية الرقمية - وعلى عكس العملات المشفرة الخاصة واللامركزية - سيتم التحكم في العملة الرقمية للبنك المركزي من قبل بنك الصين الشعبي وستدعمها بنسبة ١٠٠٪ المؤسسات الاحتياطية التجارية التي تدفع للمؤسسة.

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وحسبما لوحظ، فقد أدلى بنك الصين الشعبي ببيان موجز حول التقدم الذي أحرزته مع اليوان الرقمي كجزء من مؤتمر مخصص "لدراسة وتنفيذ روح" الجلسة العامة الرابعة للجنة المركزية التاسعة عشرة للحزب الشيوعي الصيني، التي عقدت في أكتوبر ٢٠١٩، ومؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي في ديسمبر.

مع خطابات من رئيس بنك الصين الشعبي "يي جانغ" وأمين الحزب الشيوعي الصيني غوه شو تشينغ، لخص المؤتمر عمل بنك الصين الشعبي في عام ٢٠١٩ وأوجز المهام الرئيسية للبنك لمواصلة تطوير "الاشتراكية ذات الخصائص الصينية" في عام ٢٠٢٠.

وسيتضمن اختصاص البنك لعام ٢٠٢٠ تحت رعاية اللجنة المركزية للحزب ومجلس الدولة إجراء "تعديلات مضادة للدورة الاقتصادية" للسياسة النقدية، ومعالجة المخاطر المالية، ومواصلة التحرير المستمر للاقتصاد الوطني.