هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تقوم بالتسوية في قضية الاحتيال التي طال أمدها ضد المدير التنفيذي لشركة لونغفين

تام شمس - الاثنين 6 يناير 2020 03:52 مساءً - أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) الأمريكية أنها وافقت على تسوية مع الرئيس التنفيذي لشركة لونغفين المزعومة للعملات المشفرة في بيان بتاريخ ٣ يناير.

وقد وافق فينكاتا مينافالي على دفع مبلغ ٤٠٠٠٠٠ دولار في حالة تأنيب وعقوبات لحل دعوى الاحتيال التي قامت بها هيئة الأوراق المالية والبورصات ضده، رهنًا بموافقة المحكمة.

حيث ادعت شكوى الهيئة أن لونغفين ومينافالي زعمتا زورًا أن الشركة كانت مقرها في الولايات المتحدة من أجل الحصول على مؤهل A+ من التنظيم لعرضها. ثم تم توزيع أكثر من ٤٠٠٠٠٠ سهم من أسهم لونغفين على الشركات التابعة لمينافالي، والتي تم تحريفها مرة أخرى من أجل الحصول على إدراج في بورصة ناسداك.

كما تشير الشكوى أيضًا إلى أن أكثر من ٩٠٪ من إيرادات لونغفين المبلغ عنها لعام ٢٠١٧ "كانت مستمدة بشكل خاطئ من معاملات سلع زائفة"

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وحسبما ذكر كوينتيليغراف في ديسمبر ٢٠١٧، ارتفعت أسهم لونغفين بأكثر من ١٠٠٠ في المئة بعد أن كشفت الأنباء عن أن الشركة كانت تشتري شركة عملة مشفرة لا قيمة لها تدعى زيدو. وقد احتج مينافالي في ذلك الوقت على أن هذه القيمة السوقية لم يكن لها ما يبررها، في حين أن الشركات التابعة له كانت تفرغ أسهمها للمستثمرين المطمئنين.

كما أثار المستثمرون مخاوف عندما اكتشفوا أن مينافالي يمتلك أيضًا ٩٥٪ من الشركة الأم لزيدو، وانخفض السهم بنسبة ٣٠٪ عندما تم الإعلان عن تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات لأول مرة في أبريل ٢٠١٨.

وتتكون تسوية مينافالي من راتبه الكامل أثناء عمله كرئيس تنفيذي لشركة لونغفين (١٥٩٠٠٠ دولار)، والفائدة المسبقة بمبلغ ٩٠٠٠ دولار، وعقوبة مدنية بقيمة ٢٣٢٠٠٠ دولار. وسيتخلى أيضًا عن جميع أسهم لونغفين، ويُمنع من العمل بصفة مسؤول أو مدير لشركة عامة بشكل دائم.