سعر الاثريوم صاعد بقوة و سعر 145 هدف وشيك، إليكم السبب!

يكتسب سعر الاثريوم ETH زخمًا صعوديًا فوق مستوى المقاومة 132 دولار أمام الدولار الأمريكي.

يتداول السعر أعلى من 135 دولار وتم تداوله مؤخرًا إلى أعلى مستوى جديد في عام 2020.

كان هناك اختراق فوق قناة هبوطية أو علم صعودي رئيسي مع وجود مقاومة بالقرب من 130 دولار على الرسم البياني لـ4 ساعات لـ ETH / USD.

من المرجح أن يسارع الزوج في تحقيق مكاسب أعلى من مستويات المقاومة 140 و 142 دولار.

ارتفع Ethereum فوق العقبات الرئيسية أمام الدولار الأمريكي ، على غرار البيتكوين. يبدو أن سعر ETH يهدف إلى اختراق واضح نحو مستوى المقاومة 145 و 150 دولار.

سعر الاثريوم Ethereum يجه نحو 145 دولار

في الأسبوع الماضي ، وسع Ethereum انخفاضها و اختبر دعم 125 دولار. تشكلت قاعدة دعم قوية بالقرب من 125 دولار ، مما أدى إلى ارتفاع ثابت فوق مستوى المقاومة 128 دولار.

بالإضافة إلى ذلك ، تجاوز السعر مستوى تصحيح فيب 50% من الانخفاض الرئيسي من 138 إلى 125 دولار. فتحت الأبواب لمزيد من المكاسب فوق 130 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط 100.

والأهم من ذلك ، كان هناك اختراق فوق قناة هبوطية أو علم صعودي رئيسي مع وجود مقاومة بالقرب من 130 دولار على الرسم البياني للأربع ساعات ETH / USD. يتداول الزوج الآن بشكل جيد فوق مستويات المقاومة 132 و 135 دولار.

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علاوة على ذلك ، ارتفع Ethereum فوق مستوى تصحيح فيب 76.4% من الانخفاض الرئيسي من 138 ارتفاع إلى 125 دولار. لذلك ، هناك فرص كبيرة لاستمرار الاتجاه الصعودي أعلى قمة التأرجح الأخيرة عند 138 دولار.

هناك مقاومة فورية بالقرب من مستوى 140 دولار. ويمثل مستوى التمديد 1.236 فيب للتراجع الرئيسي من 138 إلى 125 دولار.

ومع ذلك ، يبدو أن الزخم الحالي إيجابي للغاية ، مما يشير إلى متابعة واضحة فوق مستوى المقاومة 142 نحو 145 دولار. أي مكاسب أخرى قد تقود السعر نحو مستويات المقاومة 150و 155 دولار.

ما يمكن أن يسبب انخفاض سعر ETH؟

من ناحية أخرى ، إذا فشل سعر Ethereum في تجاوز مستوى 138 دولار ، فقد يصحح هذا الانخفاض. يقع الدعم الرئيسي الأول بالقرب من مستوى 132 دولار والمتوسط ​​المتحرك البسيط 100.

إذا فشل السعر في البقاء فوق متوسط ​​الحركة البسيط 100 ساعة ، فقد يستمر في الانخفاض نحو مستوى الدعم 128 دولار في المدى القريب. الدعم الرئيسي لا يزال بالقرب من 125 و 122 دولار.

يشير الرسم البياني أعلاه إلى أن سعر Ethereum يتم تداوله في ميل إيجابي ، مع وجود فرص كبيرة لتحقيق المزيد من المكاسب نحو مستويات المقاومة 142 و 145 دولار.