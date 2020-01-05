هل هذا هو الوقت المناسب لدفع سعر البيتكوين نحو 7.8 ألف و 8 آلاف دولار ؟

بعد تصحيح الهبوط ، وجد سعر البيتكوين دعمًا بالقرب من 6860 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي.

السعر يرتفع حاليًا ويتداول بشكل جيد فوق مستوى المقاومة 7400 دولار.

كان هناك اختراق فوق قناة هبوطية كبيرة مع وجود مقاومة بالقرب من 7345 دولار على الرسم البياني للأربع ساعات لزوج BTC / USD.

من المرجح أن يستمر السعر في الارتفاع نحو مستويات المقاومة 7800 دولار و 8000 دولار.

يظهر سعر البيتكوين إشارات صعودية أمام الدولار الأمريكي. يتحكم المضاربون على صعود BTC ويبدو أنهم يستهدفون اختبار مستوى المقاومة 8000 دولار.

ال Bitcoin يستعد لارتفاع أكبر

في الأسبوع الماضي ، مددت عملة البيتكوين تصحيحها السلبي إلى ما دون منطقة الدعم البالغة 7200 دولار مقابل الدولار الأمريكي. كسر سعر BTC مستوى الدعم 7000 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 ساعات.

ومع ذلك ، فإن منطقة 6860 دولار كانت بمثابة دعم قوي ومنعت المزيد من الخسائر. تم تشكيل قاع بالقرب من 6859 دولار وبدأ السعر مؤخرًا في حركة صعودية قوية. لقد تجاوز مستويات المقاومة 7000 دولار و 7200 دولار.

علاوة على ذلك ، كان هناك اختراق أعلى من مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للحركة الهبوطية من أعلى مستوى 7،531 دولار إلى مستوى منخفض بلغ 6859 دولار. الأهم من ذلك ، كان هناك اختراق فوق قناة هبوطية رئيسية مع وجود مقاومة بالقرب من 7345 دولار على الرسم البياني للأربع ساعات لزوج BTC / USD.

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يتداول سعر بيتكوين الآن بشكل جيد فوق 7400 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 ساعة. توجد مقاومة فورية بالقرب من قمة التأرجح الأخيرة عند 7531 دولار.

إذا كان هناك اختراق واضح أعلى من 7531 دولار ، فمن المرجح أن يختبر السعر مستوى 7690 دولار. ويمثل مستوى امتداد 1.236 فيب للحركة الهبوطية من أعلى مستوى 7531 دولار إلى مستوى منخفض بلغ 6859 دولار.

قد يؤدي الاختراق الناجح فوق منطقة 7690 دولار إلى ضبط السرعة لاختبار المقاومة عند 7800 دولار. قد يكون الهدف النهائي للثيران 8000 دولار في الأيام القادمة.

قد يكون التراجع في BTC محدودًا

إذا كان هناك تصحيح هبوطي ، فقد يختبر السعر مستوى الدعم 7300 دولار. يقع الدعم الرئيسي الأول بالقرب من مستوى 7260 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 ساعة. أي خسائر أخرى قد تعيد تشغيل الاتجاه الهبوطي في بيتكوين نحو مستويات الدعم البالغة 7000 دولار و 6860 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يتم تداول سعر البيتكوين بشكل واضح في اتجاه صعودي فوق مستويات 7300 و 7400 دولار. على المدى القصير ، قد يكون هناك تصحيح هبوطي ، ولكن يبدو أن المضاربين على الارتفاع يهدفون لاختبار مستوى 7800 دولار أو 8000 دولار على المدى القريب.