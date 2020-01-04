البيتكوين تم تداوله في ايران ب 24K دولار في ظل التوترات الامريكية الايرانية

البائعون ل البيتكوين في إيران عبر منصة بيع و شراء البيتكوين من الند للند LocalBitcoin باعوا البيتكوين بسعر يساوي 24K دولار لكل بيتكوين BTC، أعلى بكثير من أعلى مستوياته لسنة 2017، السعر ارتفع الى ذلك المستوى في ايران راجع الى التوترات الحالة بين واشنطن وطهران.

اسباب ارتفاع سعر البيتكوين

يأتي هذا الارتفاع المذهل لسعر البيتكوين في إيران بالنسبة لسعر السوق العالمية الحالي، حوالي 7350 دولارًا. في أعقاب غارة جوية على مطار بغداد أمر بها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب والتي أدت إلى مقتل قائد قوة الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني. فقد أدى هذا إلى ارتفاع في أسعار النفط العالمية وكذلك ارتداد بيتكوين من أدنى مستوياتها يوم أمس عند حوالي 6850 دولارًا.

ويوضح مؤسس موقع تحليلات العملات المشفرة، ميساري ريان سيلكيس، أن ذلك الارتفاع كان بسبب الإيرانيين الذين يتطلعون إلى الخروج من العملة الوطنية الإيرانية التي تنخفض قيمتها، لا سيما في ظل احتمال الحرب المتزايد مع الولايات المتحدة.

تم تداول بيتكوين بسعر 24k دولار تقريبًا بالدولار الأمريكي مقابل الريال الإيراني على LocalBitcoin البارحة. من غير المرجح أن تكون تلك المشتريات من أجل الدفع مقابل رد الجيش الإيراني. بدلًا من ذلك، قد يكونوا هم الإيرانيون الأبرياء (واليائسون) الذين يبحثون عن مخرج من الفوضى القادمة.

من ناحية أخرى، بلغت أحجام التداول المبلغ عنها على LocalBitcoin أدنى مستوياتها في الأشهر الأخيرة. ويرجع ذلك على الأرجح إلى قيام الحكومة الإيرانية بتقييد الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء البلاد منذ نوفمبر وسط احتجاجات على مستوى البلاد استجابة لارتفاع أسعار الوقود.

Advertisements

وفى الوقت نفسه تعهدت ايران بالسعي للانتقام من الولايات المتحدة يوم الجمعة عقب مقتل سليمانى، وفقا لما ذكرته شبكة ان بى سي الإخبارية.

وفي الشهر الماضي، أن إيران كانت تقترح عملة مشفرة إسلامية واحدة من عدد من الوسائل لمواجهة الهيمنة الاقتصادية للولايات المتحدة.

حيث قال الرئيس الإيراني حسن روحاني: “ينبغي على العالم الإسلامي تصميم تدابير لإنقاذ نفسه من هيمنة دولار الولايات المتحدة والنظام المالي الأمريكي”.

ومع ذلك، تحتفظ إيران بموقف غير مواتٍ من عملة البيتكوين والعملات المشفرة بشكل عام، حيث قدمت السلطات مكافأة لأي شخص يكشف عمليات التعدين غير المصرح بها في البلاد.