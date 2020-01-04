الصين تواصل تبسيط عملية طلب براءات اختراع بلوكتشين

تام شمس - السبت 4 يناير 2020 02:53 صباحاً - تواصل الإدارة الوطنية للملكية الفكرية (NIPA) في الصين توضيح الإرشادات الخاصة بطلبات براءات اختراع بلوكتشين، والتي من المقرر أن تصبح نافذة اعتبارًا من ١ فبراير.

ففي نهاية ديسمبر ٢٠١٩، أعلنت الإدارة الوطنية للملكية الفكرية المبادئ التوجيهية المنقحة لطلبات براءات الاختراع للتكنولوجيات الناشئة الجديدة مثل بلوكتشين، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وقواعد وطرق العمل.

وأحد الأمثلة على الإرشادات المنقحة هو طريقة وجهاز للاتصال الآمن بين عقد بلوكتشين. ويقترح تطبيق براءة الاختراع طريقة اتصال عقدة بلوكتشين وجهاز يعمل على حل المشكلة حيث تقوم وحدات أعمال بلوكتشين بتسريب بيانات الخصوصية أثناء الاتصال مع بعضها البعض. وتنص المبادئ التوجيهية على ما يلي:

"قبل إنشاء عقدة أعمال في بلوكتشين لاتصال، يمكن تحديد إذا ما كنت تريد تأسيس اتصال وفقًا لشهادة المرجع المصدق (CA) في طلب الاتصال وقائمة ثقة مصدق عليها مسبقًا. هذا يقلل من احتمال تسرب نقاط العمل للبيانات الخاصة ويحسن أمان البيانات المخزنة في بلوكتشين."

حيث قال محللون إن مراجعة المبادئ التوجيهية تأتي في استجابة مباشرة لاحتياجات تطوير صناعات جديدة مثل بلوكتشين. كما يعكس الاتجاه الاستراتيجي للصين لتعزيز حماية الملكية الفكرية، من خلال كونها أكثر ودية تجاه طالبي براءات الاختراع في هذه المجالات الناشئة - ويبدو أن كل ذلك يبشر بالرنمينبي الرقمي الذي طال انتظاره.