متتبع بلوكتشين للقنب من البذور إلى البيع "سترين سكيور" يغير اللعبة

تام شمس - السبت 4 يناير 2020 12:51 صباحاً - تسارع شركات القنب الطبي للتسجيل في أول منصة مضمونة بواسة بلوكتشين في العالم لتتبع المنتجات من البذور إلى البيع، وفقًا لتقرير صادر عن برو أكتف إنفستور يوم ٣ يناير.

وتوفر منصة سترين سكيور، التي طورتها ترو تريس، الاختبارات والتحقق من الصحة استنادًا إلى الحمض النووي وضمان المنتج للمرضى والعملاء.

التتبع من البذور إلى البيع

تمكن هذه المنصة الثابتة والمؤمنة بالتشفير منتجي الحشيش من تعزيز الثقة المعززة بين العملاء في صناعة تشتهر بسلاسل التوريد غير الموثوقة.

Advertisements

"من خلال التركيز على البيانات الوراثية والكيميائية والملوثات، وكذلك معلومات الحركة ومن ثم دمجها في بلوكتشين، يمكننا تقديم بيانات في الوقت الفعلي عن كل منتج يتم شراؤه".

اكتمال البرنامج التجريبي مؤخرًا

شاركت الجهات الفاعلة الرئيسية في صناعة القنب الطبي مثل WeedMD وHarvest One Cannabis مؤخرًا في مشروع تجريبي للمنصة. وكجزء منه، وضعت WeedMD ٤٠ من سلالاتها من خلال عملية التحقق من الصحة.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف، تطلق آيتيرنيتي منصة لتتبع القنب في أوروغواي. ومع ذلك، فإن منصة سترين سكيور تذهب أبعد من ذلك في اختبارها والتحقق من صحة الحمض النووي.