معهد هونغ كونغ للمصرفيين يضم ستة بنوك افتراضية كأعضاء

تام شمس - السبت 4 يناير 2020 12:51 صباحاً - قام معهد هونغ كونغ للمصرفيين (HKIB) بدمج ستة بنوك افتراضية كأعضاء في الشركات، وفقًا لبيان صحفي صدر يوم ٢ يناير.

والمعهد هو بمثابة مؤسسة غير ربحية توفر التدريب والشهادات للمؤسسات المصرفية في هونغ كونغ. وكانت آخر البنوك التي انضمت إلى المعهد هي بنك إيرستار المحدود وبنك فيوجن المحدود وليفي في بي المحدود وبينغ آن زن كونكت المحدود (هونغ كونغ) وإس سي ديجيتال سولوشنز المحدود وبنك وي لاب المحدود.

عصرٌ جديد في القطاع المصرفي في هونغ كونغ

تعليقًا على الأخبار، قال كاري ليونغ، الرئيس التنفيذي لمعهد هونغ كونغ للمصرفيين، إن إطلاق البنوك الافتراضية يمثل حقبة جديدة في تطوير القطاع المصرفي في المنطقة، مضيفًا:

"يضم معهد هونغ كونغ للمصرفيين الآن قاعدة للأعضاء تضم ١٠٣ أعضاء من الشركات والشركات التابعة لها، وأكثر من ٦٠٠٠ عضو فردي. ومع النمو الهائل في قطاع التكنولوجيا المالية المحلي، نعتقد أن المزيد من البنوك الافتراضية وشركات التكنولوجيا المالية سترى أهمية الانضمام إلى مجتمعنا في السنوات المقبلة."

وأحد أهداف المعهد هو تشجيع تطوير التكنولوجيا المالية في هونغ كونغ من خلال توفير التدريب في مجالات الأمن السيبراني، والخدمات المصرفية الرقمية والمجالات ذات الصلة. في عام ٢٠٢٠، يخطط المعهد لمواصلة تعزيز تبادل المواهب وإطلاق مبادرات الصناعة لتشجيع المهنيين على المشاركة في برامج التدريب على التكنولوجيا المالية، من بين أهداف أخرى.