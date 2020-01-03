مؤسس بيتماين يدخل في معركة قانونية للعودة إلى السيطرة على الشركة

تام شمس - الجمعة 3 يناير 2020 11:50 مساءً - بدأ ميكري تشان كيتوان، وهو الشريك المؤسس لشركة تعدين العملات المشفرة العملاقة بيتماين، إجراءات قضائية ضد مساهمي الشركة في محاولة لاستعادة سيطرته على التصويت في الشركة.

وحسبما ذكرت بي إم إن بلومبرغ في ٣ يناير، طلب تشان من محكمة جزر كايمان التشكيك في قرار مساهمي بيتماين بتحويل أسهم شركة التعدين من الفئة B إلى صوت واحد للسهم الواحد، بينما سبق لكل سهم من الفئة B أن حصل على عشرة أصوات. وعلى هذا النحو، قلل المساهمون تأثير تشان بشكل كبير على الشركة.

ووفقًا لنشرة الاكتتاب العام الأولية لعام ٢٠١٨، أفادت التقارير أن تشان كان يمتلك ما يقرب من ٤ ملايين سهم من الفئة "ب" - أي ضعف حصة وو، وهو المالك الآخر الوحيد للأسهم الخاصة.

إزالة تشان دون موافقته

ظهر الصراع بين تشان ومساهمي بيتماين في أكتوبر ٢٠١٩، عندما أعلن الشريك المؤسس للشركة، جيهان وو، في رسالة بريد إلكتروني أن تشان قد غادر الشركة. وتقول الرسالة الإلكترونية: "قرر المؤسس المشارك لشركة بيتماين ورئيسها وممثلها القانوني والمدير التنفيذي جيهان وو إلغاء جميع أدوار كيتوان تشان، اعتبارًا من الآن".

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وقد رد تشان على هذا الإعلان بشكل مزعج، مدعيًا أنه تمت إزالته كممثل قانوني للشركة دون موافقته.

علاوة على ذلك، حذر وو موظفي بيتماين من التفاعل مع تشان، قائلًا:

"لا يجوز لأي من موظفي بيتماين اتخاذ أي اتجاه من تشان، أو المشاركة في أي اجتماع ينظمه تشان. ويجوز لبيتماين، بناءً على الموقف، النظر في إنهاء عقود عمل أولئك الذين ينتهكون هذه المذكرة".

وفي الآونة الأخيرة، ذكر كوينتيليغراف أن بيتماين لديها خطط لخفض القوى العاملة لديها بنسبة ٥٠ في المئة أخرى كجزء من ما يسمى "خطة تحسين الموظفين". ويفترض الأشخاص المطلعون على المسألة أن سبب تسريح العمال هو التنصيف القادم لبيتكوين، والذي يخفض عدد العملات الجديدة الممنوحة للقائمين بالتعدين بمقدار النصف.