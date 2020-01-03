ارتفع عدد شركات بلوكتشين في إسرائيل بأكثر من ٣٠٪ في عام ٢٠١٩

تام شمس - الجمعة 3 يناير 2020 11:50 مساءً - في إسرائيل، ارتفع عدد شركات بلوكتشين والشركات المرتبطة بالعملات المشفرة بنسبة ٣٢٪ في عام ٢٠١٩، وفقًا لتقرير صادر عن رابطة بيتكوين الإسرائيلية نشر يوم ٣٠ ديسمبر.

وقد كشف التقرير أن هناك ١٥٠ شركة نشطة في هذا المجال في عام ٢٠١٩، بينما في نهاية عام ٢٠١٨، كان الرقم ١١٣. من بين ١١٣ شركة، لا تزال هناك ٦٣ شركة فقط تعمل اليوم، مع معلومات عن البقية منها غير متوفرة. وقد اقترحت الرابطة أن سبب ذلك هو أن تلك الشركات لم تنجو من العام الماضي.

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على الرغم من أن التقرير لم يقدم بيانات حول عدد الموظفين العاملين في الشركات التي تم الإبلاغ عنها، إلا أنه قال إن حجم الموظفين انخفض بشكل كبير في عام ٢٠١٩ مقارنة بعام ٢٠١٨ و٢٠١٧. وأشارت البيانات إلى أن معظم الشركات لم يكن لديها أكثر من عشرة موظفين.

وكشف التقرير كذلك أن غالبية الشركات كانت شركات ناشئة، تعمل في غضون ثلاث سنوات، حيث تم تأسيس ٣٠٪ من الشركات النشطة حاليًا في عام ٢٠١٧ و٣٠٪ في عام ٢٠١٨.

وفيما يتعلق بمصادر التمويل، تم تمويل ٤٤٪ من الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة وبلوكتشين العاملة في إسرائيل بتمويل ذاتي في عام ٢٠١٩، بينما جمع ٤٢٪ أموالًا من المستثمرين. في الوقت نفسه، أفادت تقارير أن ٧٪ من الشركات تعتمد على دخل مستقل لتمويل العمليات.