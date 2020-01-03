إلكترا تُطلق نظامًا تجريبيًا للإدارة المالية قائم على بلوكتشين - فهل يمكنه التنافس؟

تام شمس - الجمعة 3 يناير 2020 08:50 صباحاً - سيبدأ إلكترا (ECA)، وهو مشروع بلوكتشين لإثبات الحصة (PoS) مفتوح المصدر الذي يركز على المدفوعات الرقمية، اختبار بيتا لمنتجه الرائد هذا الشهر.

ويعمل المنتج، المعروف باسم "إلكتراباي"، كنظام للإدارة المالية يسمح للتجار بتبني طريقة دفع بالعملات المشفرة التي لا تتطلب من مزودي الخدمة من الأطراف الثالثة أو البنوك أو شركات بطاقات الائتمان إكمال المعاملات.

وقد أخبر عضو مجلس إدارة شركة إلكترا ومنسقها روبرت بيكر كوينتيليغراف أن إلكتراباي هو حل إداري يتيح لمقدمي التجارة الإلكترونية قبول العملات المشفرة من إلكتا من خلال ملحق Woocommerce لبرنامج ورد برس.

حيث قال بيكر إن "إلكتراباي هو حل إداري يسمح بدفع التاجر في ECA مباشرة في حساب إلكتراباي الخاص بهم". "بعد تلقي الدفع، يمكن للتجار بعد ذلك الانسحاب إلى محفظتهم عندما يكونون جاهزين".

ووفقًا لبيكر، سيتم الإعلان عن الإطلاق الرسمي لإلكتراباي بمجرد اكتمال المرحلة التجريبية.

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ولاحظ منشور في مدونة الشركة نُشر يوم ٣٠ ديسمبر أن فريق إلكترا يبحث حاليًا عن تجار لتجربة إلكتراباي.

نظرة فاحصة على إلكتراباي

على الرغم من أن إلكتراباي يجعل من الممكن للتجار عبر الإنترنت قبول عملة ECA المشفرة، أشار بيكر إلى أن المنتج يعالج أيضًا المدفوعات أثناء تتبع المبيعات والمخزون وبيانات العميل.

ومع ذلك، لا يزال يتعين على إلكتراباي التنافس مع معالجات مدفوعات العملات المشفرة الرائدة مثل بيتباي، والتي تتكامل حاليًا مع ٤٠ منصة للتجارة الإلكترونية وأنظمة نقاط البيع.

وقد انضمت إلكترا إلى رابطة المعاملات الإلكترونية العالمية (ETA) في مارس. ويعتبر عدد من أكبر التجار وبوابات الدفع في العالم هم أعضاء في الرابطة وشركات مثل أمازون وأبل وباي بال وسكوير. ووفقًا لبيكر، فإن إلكترا هو أول مشروع بلوكتشين ينضم إلى رابطة المعاملات الإلكترونية العالمية.