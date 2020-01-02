كبير مطوري البرمجيات في ريبل يستقيل بعد ٦,٥ سنوات للتركيز على "كويل"

تام شمس - الخميس 2 يناير 2020 11:52 مساءً - أعلن إيفان شوارتز، كبير مطوري البرامج في شركة العملات المشفرة الكبرى ريبل، أنه سيترك شركة العملات المشفرة بعد ستة أعوام ونصف.

ففي الثاني من يناير، اتجه مهندس البرمجيات إلى تويتر ليعلن أنه بعد أن عمل لمدة ٢٢٣٢ يومًا في شركة بلوكتشين العملاقة، سيكون اليوم آخر عمل له. حيث غرد شوارتز:

"بعد ٢٣٢٨ يومًا، أو أقل بقليل من ٦,٥ سنوات، اليوم هو آخر يوم لي في @ريبل. شكرًا لكل من ساعد في جعلها رحلة مثيرة؛ وسأشجع الفريق من الخارج. استمروا في بناء #InternetOfValue!" Advertisements

شارك شوارتز في اختراع بروتوكول إنترليدجر، وهو عبارة عن مجموعة مفتوحة من البروتوكولات لربط السجلات بجميع أنواعها وحل الدفع الذي هو في أساس رؤية ريبل للإنترنت ذي القيمة.

لا يزال شوارتز مشاركًا في منصة كسب الأموال من الويب "كويل"

بعد تقديم الشكر للجميع على "الرحلة المثيرة" أكد شوارتز لمجتمع XRP أنه سيظل مشاركًا في مشروع إنترليدجر ومنصة تسييل الويب "كويل".

ويكشف ملف لينكد إن الخاص بشوارتز عن أنه يعمل كعضو في مجلس إدارة "كويل"، وهي عبارة عن منصة توفر طريقة بديلة للمبدعين لاستثمار محتواهم عبر الإنترنت. ونظرًا لأن المشجعين المشتركين يستهلكون المحتوى، فإن المنصة تستخدم واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة تسمى كسب الأموال عبر الويب لدفق عمليات الدفع المصغرة للمبدعين على الفور. وواجهة برمجة التطبيقات (API) مبنية على بروتوكول إنترليدجر الذي ساعد شوارتز في إنشائه.