جامعة كارنيجي ميلون تشهد تعهدًا بقيمة ٤ ملايين دولار لتطوير برنامج أبحاث التمويل اللامركزي

تام شمس - الخميس 2 يناير 2020 08:52 مساءً - التزم أحد المساهمين السابقين في ميكر داو وخريجين جامعة كارنيجي ميلون بـ ١٠٠٠٠ MKR - تقدر قيمتها بأقل من ٤,٣ ملايين دولار في وقت كتابة المقالة - إلى معلمه لتطوير برنامج بحث للتطبيقات اللامركزية.

من يعطي ماذا ولماذا؟

أعلن نيكولاي موشيجيان عن التبرع في منشور يوم ١ يناير على موقعه على الإنترنت. ومن خلال حسابه، تبرع بالفعل بـ ٣٢٠٠ MKR (١,٣ مليون دولار) في اليوم السابق و "التزم بشكل غير رسمي" بـ ٦٨٠٠ MKR (٢,٩ مليون دولار).

وفي المنشور، قال المطور إن هدفه للتبرع هو "إنشاء برنامج بحثي للتطبيقات/البروتوكولات اللامركزية وآليات نظرية اللعبة". كما كتب أن أجندة بحثية أكثر اكتمالًا ستكون متاحة في الأسابيع القادمة.

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وفي مخاوف أخرى، قال موشيجيان إنه منزعج من التربح في الصناعة، بما في ذلك ما أسماه "السلوك المتزايد المتمثل في البحث عن الريع من بعض اللاعبين الكبار في هذا المجال، وكذلك من البنوك العملاقة والتكنولوجية القائمة." وقد أعرب عن إيمانه بمرونة نظام الجامعة في مواجهة ضغوط الحكومات وقطاع الأعمال.

تأثير كارنيجي ميلون على العملات المشفرة

يعد قسم علوم الكمبيوتر في جامعة كارنيجي ميلون واحدًا من أفضل الأقسام في العالم، حيث صنفته مجلة يو إس نيوز وورلد ريبورت في المرتبة الأولى في البلاد مثل ستانفورد وجامعة كاليفورنيا في بيركلي ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

في عالم دفاتر السجلات الموزعة، تتصدر كارنيجي ميلون اللعبة أيضًا. تتميز كلية تيبر لإدارة الأعمال بمبادرة بلوكتشين، وهو برنامج متعدد التخصصات. حيث قام البرنامج بالفعل بإنشاء عملة مشفرة محلية للجامعة نفسها، وهي عملة CMU. ويتم تكليف الطلاب باقتراح الطلبات المستندة إلى الجامعة لهذا التوكن.