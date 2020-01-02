إيثريوم يمكنها الارتفاع قريبًا ١٠٠٪ إلى ٢٦٠ دولارًا، وفقًا للمحللين

تام شمس - الخميس 2 يناير 2020 08:52 مساءً - توقع ثلاثة من المحللين تحقيق مكاسب كبيرة للعملة المشفرة الثانية من حيث القيمة السوقية، إيثريوم، في الأشهر القليلة المقبلة. حتى اقترح أحدهم إعادة التنبؤ بنسبة زيادة ١٠٠٪ من أوائل العام الماضي، في تغريدة يوم ١ يناير.

الأوتاد الساقطة تسجل ارتفاعات ٦٨٪ من الوقت

في الأسبوع الماضي، أشار المحلل مانو نايك إلى أن الرسم البياني ليوم واحد لإيثريوم مقابل الدولار كان في وتد هابط. حيث قال إن هذه الاختلافات صعودية بنسبة ٦٨٪ من الوقت، و١٢٨ دولارًا عند الحد الأدنى.

الوتد الهابط لا يزال قيد اللعب، وما زلنا في الحد الأدنى. مما يعني أن تنبؤ نايك بحدوث اختراق صعودي محتمل إلى ٢٤٠ دولارًا بحلول منتصف شهر يناير قد يكون مطروحًا.

إيثريوم تبدو أفضل من بيتكوين في الوقت الحالي

قام وولف أوف أول ستريتس، المحلل سكوت ميلكر، بالتغريد عشية رأس السنة الجديدة، باعتقاده أن إيثريوم تبدو أفضل من بيتكوين في الوقت الحالي.

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وتابع ذلك في الأول من يناير، مع مخطط إيثريوم مقابل بيتكوين، حيث سلط الضوء على النطاق الذي تداولته إيثريوم مقابل بيتكوين منذ يوليو. والوضع الحالي يشهد انتعاش إيثريوم للأعلى من الدعم الكبير، مما يضعه في وضع جيد للارتفاع.

ارتفاعٌ كبير خلال ٣-٦ أشهر المقبلة

أخيرًا، قال المحلل الشعبي، DonAlt، في منشور بتاريخ ٣١ ديسمبر، أنه:

"من المؤكد أننا سنرتفع كثيرًا في الأشهر ٣-٦ القادمة."

تابع هذا الأمر يوم ١ ديسمبر، في إشارة إلى منشور في فبراير الماضي عندما اشترى ما يزيد قليلًا عن ١٠٠ دولار، بهدف ٢٠٠ دولار. حيث اقترح قائلًا: "ماذا لو فعلنا ذلك مرة أخرى؟"