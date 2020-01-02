غوغل بلاي يرفع الحظر عن متصفح إيثريوم "ميتاماسك"

تام شمس - الخميس 2 يناير 2020 02:56 مساءً - يوجد لدى امتداد متصفح إيثريوم وخدمة المحفظة الرئيسية "ميتاماسك" شيء يحتفل به مع انطلاق عام ٢٠٢٠، حيث أعلمت مستخدميها أن غوغل قد عكست الآن حظرها قصير الأجل على الوظيفة الإضافية للمتصفح.
ففي تغريدة نشرت يوم ١ يناير ٢٠٢٠، كشف فريق ميتاماسك أنه:
"بعد دراسة متأنية، سمحت غوغل بتشغيل تطبيق ميتاماسك للهاتف المحمول على متجر غوغل بلاي (أندرويد)! شكرًا لجميع المؤمنين في شبكة مفتوحة للتحدث علنًا في دعمنا!"
غوغل يظن خطأً أن ميتاماسك هو تطبيق تعدين
ميتاماسك هو امتداد لمتصفح غوغل كروم يتضمن محفظة عملات مشفرة مضمنة تتيح تشغيل التطبيقات اللامركزية المستندة إلى إيثريوم، ودون الحاجة إلى تشغيل عقدة إيثريوم كاملة.
ويأتي الانعكاس من غوغل بعد أسبوع واحد فقط من تعليق عميل ميتاماسك لأندرويد على متجر تطبيقات غوغل بلاي، ويقال إنه يشير إلى سياسته ضد التطبيقات التي تعمل على حجب العملة المشفرة على الأجهزة المحمولة (والتي لا تتعلق على وجه التحديد بميتاماسك).
قام ميتاماسك بتغريد أخبار الحظر يوم ٢٦ ديسمبر، مضيفة أن غوغل بلاي رفض طلبها.
وفي مؤشر ترابط العام الجديد، شكر ميتاماسك مستخدميه على اقتراح طرق توزيع بديلة خلال الحظر من غوغل، قائلًا إن "التجربة جعلتنا أكثر مرونة، وكمجتمع، نحن أقوى على تحمُّلها".
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